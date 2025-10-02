الدولار يستقر أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025

واصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 2 ، حيث سجلت البنوك المصرية أسعارًا متقاربة للغاية مع فروق لا تتجاوز بضعة قروش، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المحلية.

وجاءت أسعار الدولار

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.82 جنيه للشراء.

47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.82 جنيه للشراء.

47.92 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.82 جنيه للشراء.

47.92 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.82 جنيه للشراء.

47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.82 جنيه للشراء.

47.92 جنيه للبيع.

ويرى خبراء أسواق المال أن استمرار استقرار الدولار في هذه المستويات يعكس ثقة في السياسة النقدية وإدارة سوق الصرف، خاصة مع تحسن موارد النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على الاحتياطي.

ويترقب المتعاملون قرارات البنوك المركزية العالمية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على حركة الدولار عالميًا وبالتالي على السوق المحلية في مصر.