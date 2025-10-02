قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير أرمينيا بالقاهرة : نقدر جهود مصر في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة

أ ش أ

أعرب سفير أرمينيا بالقاهرة أرمين ساركيسيان،عن تقدير بلاده الكبير للوساطة المصرية وجهودها المبذولة لإرساء الاستقرار وتحقيق السلام في المنطقة.. مؤكدا أن أرمينيا تتابع عن كثب المساعي الجادة التي تبذلها مصر للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.. مشيرا إلى أن بلاده اعترفت رسميا بدولة فلسطين في يونيو عام 2024 .


وأكد ساركيسيان في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / الخميس/ أهمية ديناميكية تبادل الزيارات رفيعة المستوي لتعزيز التعاون الثنائي .. مشيدا بالزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى يريفان في عام 2023 والتي فتحت الباب أمام المزيد من الزيارات للوفود المصرية.


وأوضح أن بلاده تبذل حالياً جهودا كبيرة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، وعرض الفرص المتاحة في منطقتنا في ظل إرساء السلام.. معربا عن بالغ امتنانه للقيادة المصرية الصديقة على مواقفها الداعمة لجهود الحكومة الأرمينية لتحقيق السلام في المنطقة.


وأشار سفير أرمينيا بالقاهرة، إلى أن الشعبين المصري والأرمني تجمعهما علاقات تاريخية وطيدة تميّزت بالصداقة والأخوة والاحترام المتبادل، هو ما أثرى العلاقات الثنائية الحالية بين الدولتين.


وأضاف أن القاهرة ويريفان تتعاونان بشكل فعّال في مختلف المحافل الدولية، فضلا عن الحوار السياسي المتقدم بينهما حيث استضافت القاهرة في أبريل الماضي الجولة الحادية عشرة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، والتي شكّلت فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر والمواقف بشأن التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة.


وكشف السفير عن الإعداد لعقد دورة جديدة للجنة الاقتصادية الحكومية المصرية – الأرمينية المشتركة في القاهرة نهاية هذا العام وسيتم التوقيع علي عدد من الاتفاقيات، فضلا عن وضع استراتيجية اقتصادية جديدة تهدف إلي الاستفادة من الإمكانات التجارية والاقتصادية الكبيرة القائمة في البلدين.. مشيرا إلي الفرص الواعدة للتعاون في مجالات السياحة، والتكنولوجيا الحديثة، والصحة والتي تعد قطاعات لها مستقبل مشرق وإمكانيات كبيرة لتحقيق إنجاز وتقدم ملموس.


وشدد ساركيسيان على أن بلاده تولي اهتماما كبيرا بتعريف الشركاء المصريين برغبة أرمينيا الصادقة في أن تساهم بشكل فعال في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في البلاد.. مؤكدا الحاجة إلي بذل الجهود لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ليوازي مستوي الحوار السياسي ، لافتا إلي أن حجم التبادل التجاري بلغ 190 مليون دولار عام 2024 .


وأشار إلى أهمية افتتاح المتحف الكبير باعتباره حدثا تاريخيًا عظيمًا وله أيضًا مغزي بالغ الأهمية لإبراز القيمة الثقافية والحضارية ، ومن المتوقع أن يكون تمثيل أرمينيا في مراسم افتتاح المتحف على أعلى مستوى.


وحول المساعدات لغزة ، أشار ساركيسيان إلي أن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أعلن لأول مرة عن تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة في 5 مارس 2024، في إطار زيارته الرسمية لمصر، موضحا أن المساعدات تم نقلها بدعم من الشركاء المصريين.


وأعرب عميق امتنانه للرئيس السيسي والحكومة المصرية على التهاني الصادقة بمناسبة احتفال جمهورية أرمينيا بعيد استقلالها الرابع والثلاثين، مما عكس عمق العلاقات التاريخية وروابط الصداقة بين البلدين.
 

