محافظات

تفاصيل إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا

حادث انقلاب سيارة ميكروباص
حادث انقلاب سيارة ميكروباص
ايمن رياض

ينشر "صدى البلد" التفاصيل الكاملة لإصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام المنيا بسب انفجار أحد إطاراته.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي لانفجار أحد إطاراته ووجود مصابين مقيمين بإحدى قرى مركز ديرمواس جنوب المنيا. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهم “حسن. ع. ح”، 30 سنة، و"حسن. م. ع"، 55 سنة، و"محمد. ع. ع"، 20 سنة، و"جمال. ن. ر"، 24 سنة، و"حمادة. ع. ا"، 38 سنة، و"أشرف. ع. م"، 53 سنة، و"مصطفى. م. ع"، 24 سنة، و"حسن. ف. ا"، 30 سنة، و"طارق. ح. ج"، 23 سنة، مقيمون جميعا بإحدى قرى مركز ديرمواس.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

