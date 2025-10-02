توافد أفواج ألمانية وأسترالية وفرنسية لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالمنيا

تشهد محافظة المنيا انتعاشاً في الحركة السياحية، مع توافد أفواج من دول ألمانيا وأستراليا وفرنسا لزيارة عدد من المناطق الأثرية بالمحافظة، حيث شملت الجولة منطقة تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة بني حسن بمركز أبو قرقاص، في ظل تزايد الإقبال على المزارات التاريخية بالمنيا.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لدعم وتنشيط الحركة السياحية، مشيراً إلى أن المنيا تزخر بتراث حضاري فريد عبر العصور التاريخية المختلفة (الفرعوني، الروماني، القبطي، والإسلامي)، وأضاف أن المنيا تحتضن نحو ثلث آثار مصر، مما يضعها في المرتبة الثالثة بعد الجيزة والأقصر على خريطة مصر السياحية .

