إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي المنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، حادث انقلاب سيارة ميكروباص ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي ووجود مصابين مقيمين بإحدى قرى مركز ديرمواس جنوب المنيا

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 9 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج وتقديم الإسعافات الأولية.

تحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيق.

