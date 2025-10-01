قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدعوك فقالوا.. حملات توعية لمكافحة الإدمان فى 15 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنيا

ايمن رياض

نُفذت حملة توعية موسعة تحت شعار خدعوك فقالوا.. استهدفت 15 قرية من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس بالمنيا تنفيذاً لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التعاطي، وذلك بهدف نشر الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات والوقاية من الوقوع في براثن الإدمان، حيث استهدفت الحملة أكثر من 15 ألف أسرة من مختلف الفئات.

وأوضحت إسراء رفعت، منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة المنيا،ان  المبادرة تضمنت تنفيذ حملات طرق الأبواب، وتوزيع مطبوعات توعوية، وتنظيم لقاءات تثقيفية مباشرة مع الأسر والشباب والأطفال وسائقي المركبات لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وتشجيع السلوكيات الصحية والإيجابية، وتعريف الاسر بالخدمات التي يقدمها صندوق مكافحة الإدمان والتوعية بالخط الساخن(16023)، بما في ذلك العلاج المجاني والسرّي والمشورة للأسر.

وتأتي هذه الجهود ضمن الخطة القومية التي ينفذها الصندوق لخلق بيئة مجتمعية آمنة وخالية من الإدمان، وبما يتكامل مع مبادرة حياة كريمة لتحسين جودة حياة المواطنين في قرى الريف المصري.
 

المنيا محافظ المنيا حملات توعيه

