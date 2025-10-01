قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنيا: ندوات وحلقات نقاشية بمكتبة مصر العامة والمراكز لتوضيح نظام البكالوريا

ايمان رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حرص الدولة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في التعليم، مشيراً إلى أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتوعية المواطنين وأولياء الأمور والطلاب بنظام الثانوية العامة الجديد البكالوريا بما يضمن توفير تعليم جيد ومنصف للجميع.

وكلف المحافظ وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومركز الإعلام بهيئة الاستعلامات ومؤسسات المجتمع المدني، بتنظيم عدد من الندوات والحلقات النقاشية بمكتبة مصر العامة والمراكز التسعة التابعة للمحافظة، لتوضيح تفاصيل النظام الجديد، والرد على الاستفسارات وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما تم توزيع كتيب إرشادي للتعريف بنظام البكالوريا.

وانتهت الفعاليات بالتوصية بتعميم الحلقات النقاشية على جميع المدارس والوحدات المحلية لزيادة الوعي المجتمعي، ومواجهة الشائعات التي يروجها أصحاب المصالح حول النظام الجديد، وشرح النظام وتبسيطه للجمهور.

شارك في الندوات نخبة من المتخصصين والخبراء، من بينهم الدكتور بهاء حسن مدير الإدارة التعليمية، والدكتورة منال عبد السلام ممثل المجلس القومي للمرأة، ووليد الحيني مدير مركز الإعلام، والدكتور بليغ حمدي أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة المنيا، إلى جانب رؤساء مجالس أمناء المدارس الثانوية.

المنيا محافظ المنيا مكتبة مصر

