وزير الثقافة يبحث مع نظرائه الدوليين دعم مرشح مصر لمنصب مدير اليونسكو
ترامب يهدد حماس لقبول خطة إنهاء الحرب في غزة
البنك الدولي: استراتيجية مصر الوطنية للمدن الذكية تضع المواطن في قلب التحول العمراني
نظير عياد: الفتوى الدقيقة والمراجعة المتقنة ضمانة للثقة بالمؤسسة الإفتائية
مدبولي يتابع موقف تنفيذ مقر ديوان محافظة المنوفية ومستشفى شبين الكوم الجديد
دار الإفتاء توضح ضوابط إخراج الزكاة على الوديعة البنكية وشهادات الاستثمار
ترامب: قادة الدول العربية والإسلامية ساهموا في خطة السلام بغزة
مفتي الجمهورية يستمع لآراء جمهور المستفتين حول خدمات دار الإفتاء
رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بشبين الكوم
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
قمة السيسي وبن زايد تعكس تحالفا استراتيجيا| ومحلل: دليل على الثقة والمصالح المشتركة
بعد افتتاح أكاديمية دينا | مديحة حمدي: الرقص فن.. المشكلة في اللي بيتلبس
محافظات

اعتماد المخطط الاستراتيجي لثلاث قرى بمركز سمالوط بالمنيا

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لقرى (الرخاء – العلا – إطسا المحطة) التابعة لمركز سمالوط، وذلك وفق قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (871) لسنة 2025، والصادر بالعدد 213 من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 24 سبتمبر 2025.

وأوضح المحافظ أن اعتماد المخططات الاستراتيجية يأتي في إطار جهود الدولة لتنظيم أعمال البناء والتخطيط العمراني، بما يتوافق مع الاشتراطات البنائية العامة وقيود الارتفاعات، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية وفرص التنمية داخل القرى.

وأشار المحافظ إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، مؤكدًا استمرار التنسيق بين المحافظة والجهات المعنية لتنفيذ تلك المخططات على أرض الواقع بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة.
 

المنيا محافظ المنيا اعتماد المخطط

