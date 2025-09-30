اعتماد المخطط الاستراتيجي لثلاث قرى بمركز سمالوط بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لقرى (الرخاء – العلا – إطسا المحطة) التابعة لمركز سمالوط، وذلك وفق قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (871) لسنة 2025، والصادر بالعدد 213 من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 24 سبتمبر 2025.

وأوضح المحافظ أن اعتماد المخططات الاستراتيجية يأتي في إطار جهود الدولة لتنظيم أعمال البناء والتخطيط العمراني، بما يتوافق مع الاشتراطات البنائية العامة وقيود الارتفاعات، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية وفرص التنمية داخل القرى.

وأشار المحافظ إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، مؤكدًا استمرار التنسيق بين المحافظة والجهات المعنية لتنفيذ تلك المخططات على أرض الواقع بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة.

