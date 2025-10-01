قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 1-10-2025
الوزير يلتقي رئيس الإمارات.. ويؤكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين
النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب
تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف "ابتدائي وإعدادي وثانوي"|حملها الآن من هنا
يؤثر على زراعته.. الفلاحين: كيلو تقاوى البطيخ يصل لـ 100 ألف جنيه
أزمة جديدة في السودان.. هل سد النهضة سبب الفيضانات؟
يسري نصر الله الاكثر تواجدًا بقائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا
29 أكتوبر الحكم على طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
الشرطة الألمانية: الأمور لم تتضح بعد سماع دوي انفجارات في ميونخ
لطلاب أولى ثانوي| التعليم: اليوم آخر فرصة للإختيار بين البكالوريا والثانوية العامة
السفير الدنماركي يشيد بدور قناة السويس كمحرك رئيسي للتجارة الدولية واستدامة الإمدادات
محافظات

تحرير 254 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة مستمرة في تكثيف حملاتها الرقابية على المخابز والأسواق، لضمان جودة الخبز وتوافر السلع التموينية والاستراتيجية للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بالتصدي لجميع أشكال الغش التجاري والتلاعب بالدعم.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين، أن الحملات الرقابية التي نفذتها المديرية أسفرت عن تحرير 254 مخالفة تموينية متنوعة.

ففي مجال المخابز البلدية، تم ضبط 196 مخالفة تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وتجميع وتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وغيرها من المخالفات.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 52 محضراً شملت ضبط مصنع ينتج مشروبات ومياه بعلامة تجارية مقلدة، وحيازة سلع مجهولة المصدر، وذبح لحوم خارج المجازر الحكومية، وبيع سلع منتهية الصلاحية، وغش تجاري في بعض المنتجات، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

كما تم تحرير 3 محاضر في مجال المواد البترولية، وضبط 3 قضايا تخص محاولات التلاعب بالدعم شملت بيع السماد والبنزين والخبز المدعم في السوق السوداء.
 

المنيا محافظ المنيا حملات تموين

