تحرير 254 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة مستمرة في تكثيف حملاتها الرقابية على المخابز والأسواق، لضمان جودة الخبز وتوافر السلع التموينية والاستراتيجية للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بالتصدي لجميع أشكال الغش التجاري والتلاعب بالدعم.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين، أن الحملات الرقابية التي نفذتها المديرية أسفرت عن تحرير 254 مخالفة تموينية متنوعة.

ففي مجال المخابز البلدية، تم ضبط 196 مخالفة تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وتجميع وتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وغيرها من المخالفات.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 52 محضراً شملت ضبط مصنع ينتج مشروبات ومياه بعلامة تجارية مقلدة، وحيازة سلع مجهولة المصدر، وذبح لحوم خارج المجازر الحكومية، وبيع سلع منتهية الصلاحية، وغش تجاري في بعض المنتجات، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

كما تم تحرير 3 محاضر في مجال المواد البترولية، وضبط 3 قضايا تخص محاولات التلاعب بالدعم شملت بيع السماد والبنزين والخبز المدعم في السوق السوداء.

