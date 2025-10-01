قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح يزاحم ميسي ورونالدو وهالاند في قائمة هدافي دوري الأبطال
فيضانات السودان.. إجلاء أكثر من 500 أسرة سودانية والري تطلق الإنذار الأحمر
محمد عبد الغني: خطة ترامب حول غزة تهدد حل الدولتين
عبوات مُقلّدة من دواء شهير لعلاج الكحة .. التفاصيل ورقم التشغيلة المغشوشة
وزير الزراعة: المستقبل في التصدير المصري واعد.. فيديو
أيهما أفضل تأخير صلاة العشاء أم أدائها جماعة في المسجد؟.. الإفتاء توضح
تراجع وول ستريت مع قلق المستثمرين من تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي
البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
محافظات

محافظ المنيا يوجه بتقديم مساعدات عاجلة لحالات إنسانية

محافظ المنيا في لقاء خدمة المواطنين
محافظ المنيا في لقاء خدمة المواطنين
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن تلبية احتياجات المواطنين ورعاية الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية تمثل أولوية قصوى في أجندة عمل المحافظة، وذلك في إطار استراتيجية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم وشكاواهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

وخلال لقائه الدوري بعدد من الحالات الإنسانية من أبناء مراكز وقرى المحافظة، وجّه المحافظ بتقديم مساعدات غذائية عاجلة لجميع الحالات، وصرف إعانات شهرية لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، إلى جانب الموافقة على ترخيص كشك لإحدى الحالات، وتكليف وكيل وزارة الصحة بسرعة إجراء الفحوصات والعمليات الجراحية اللازمة لعدد من المرضى على نفقة الدولة.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة العدوة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لبناء منزلين لحالتين من الأولى بالرعاية، ووجّه وكيل وزارة التموين بتوفير 200 رغيف خبز أسبوعياً لإحدى الأسر، بالإضافة إلى توجيه مديرية التضامن الاجتماعي بتسليم كراسي متحركة لعدد من الحالات المستحقة، وكرسي كهربائي لإحدى الحالات من ذوي الهمم، بما يسهم في تيسير سبل المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم.

منظومة االشكاوى الحكومية

واستجابة لشكوى رصدتها منظومة الشكاوى الحكومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجّه المحافظ بتوفير سيارة من ديوان عام المحافظة لنقل طالب بالفرقة الأولى بكلية العلوم – مصاب بضمور عضلات – من منزله إلى الجامعة يومياً ذهاباً وإياباً لتمكينه من استكمال دراسته. كما قرر إعفاء مواطن من مديونية إيجار كشك بالوحدة المحلية بالمنيا نظرا لظروفه المعيشية، وسداد قرض لأحد المتعثرين، فضلاً عن توفير جهاز عروسة لإحدى الفتيات بعد إجراء البحث الاجتماعي اللازم لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد اللواء كدواني أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بشكل متكامل لضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وتقديم الدعم الشامل لهم بشكل غير تقليدي، بهدف رفع كفاءة مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

من جانبهم، أعرب الأهالي عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا على استجابته الفورية وحرصه على تلبية مطالبهم، مؤكدين أن هذه اللقاءات تجسد قرب المسؤول من المواطن وتعزز الثقة في جهود الدولة لرعاية أبنائها.

جاء ذلك بحضور نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين، ورؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية، وعدد من مديري المديريات والأجهزة التنفيذية.
 

