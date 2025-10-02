ضبط 279 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة على المخابز والأسواق بالمنيا

واصلت مديرية التموين بالمنيا حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والبدالين التموينيين بمختلف مراكز المحافظة، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، لضبط الأسواق ومراقبة السلع التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

وقال المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 279 مخالفة تموينية متنوعة، بينها 206 مخالفة بالمخابز البلدية شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان صالح للاستخدام، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وغياب بون الصرف، إلى جانب عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وأضاف أن الحملات أسفرت كذلك عن ضبط 67 مخالفة بالأسواق تنوعت بين حيازة وعرض سلع منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وغياب الشهادات الصحية، وحيازة سلع مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير 6 مخالفات في مجال المواد البترولية.

