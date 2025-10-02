قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر وسط توقعات خفض الفائدة
مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.. إنفوجراف
عبد الوهاب عبد الرازق: الرئيس السيسي لم يغفل عن بناء الإنسان المصري
هدنة على المحك| إيران تضع سيناريوهات الحرب القادمة مع إسرائيل.. تقرير
مواعيد مباراتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
ماجد سامي: تمنيت لزيزو اللعب بالخارج وبإمكانه الوصول للدوري الإنجليزي
مجلس الشيوخ يصوت على فض دور الانعقاد السادس المنقوص
على رأسهم «الدباغ» و«منسي».. غيابات هجومية تضرب الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة
معسكر أكتوبر لـ منتخب مصر يواجه شبح الإلغاء بسبب أحداث المغرب
في عيد الغفران.. هجوم بسكين على كنيس يهودي بمدينة مانشستر
رئيس الشيوخ: المجلس سيظل صوتًا معبرًا عن إرادة الأمة وفي مقدمتها نصرة الشعب الفلسطيني
محافظات

ضبط 279 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة على المخابز والأسواق بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

واصلت مديرية التموين بالمنيا حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والبدالين التموينيين بمختلف مراكز المحافظة، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، لضبط الأسواق ومراقبة السلع التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

وقال المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 279 مخالفة تموينية متنوعة، بينها 206 مخالفة بالمخابز البلدية شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان صالح للاستخدام، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وغياب بون الصرف، إلى جانب عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وأضاف أن الحملات أسفرت كذلك عن ضبط 67 مخالفة بالأسواق تنوعت بين حيازة وعرض سلع منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وغياب الشهادات الصحية، وحيازة سلع مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير 6 مخالفات في مجال المواد البترولية.
 

المنيا حملات تموين رقابه

