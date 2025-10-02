العثور على جثة شخص مجهول الهوية بسمالوط في المنيا

عثرت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، على جثة لشخص مجهول الهوية بإحدى قرى مركز سمالوط شمال المحافظة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثمان شخص مجهول الهوية وبه آثار طعن بدائرة مركز سمالوط.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وعثرت على جثة بها آثار طعن وخنق بالرقبة تم نقلها لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق للعرض على الطب الشرعي لإصدار تقرير الصفة التشريحية.

ومن جانبها تكثف الأجهزة الأمنية بالمنيا جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجاني، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة