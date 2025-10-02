قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مصر تكرم رئيس الجالية الأذربيجانية بوسام علمي وتقدير رسمي في باكو

جانب من التكريم
جانب من التكريم
ناصر السيد

تسلم الدكتور سيمور نصيروف، رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر، ميدالية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشهادة شكر وتقدير من الأستاذ الدكتور طارق أبو الفتوح، مدير مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية في باكو، وذلك خلال زيارته إلى مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بالعاصمة الأذربيجانية.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعليم والثقافة، حيث ناقش الجانبان آفاق الشراكة الأكاديمية وبرامج التبادل الثقافي بين البلدين.

وخلال الزيارة، التقى الدكتور نصيروف بعدد من الطلاب الأذربيجانيين المُرشحين للدراسة في مصر، حيث استعرض أمامهم المزايا التي توفّرها المؤسسات التعليمية المصرية، وأكد استعداده التام لتقديم الدعم للطلاب الراغبين في استكمال دراستهم في مصر.

وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، كان قد منح الدكتور سيمور بن راحم نصيروف وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم القيم الثقافية والفكرية، ونشر روح التسامح والاعتدال.

وتأتي هذه التكريمات لتجسّد المكانة المرموقة التي يحظى بها الدكتور نصيروف، تقديرًا لدوره البارز وجهوده المستمرة في بناء جسور التواصل الثقافي والفكري بين الشعبين المصري والأذربيجاني، حيث يشغل الدكتور نصيروف أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية، إلى جانب عمله عضوًا بهيئة التدريس في كلية الآداب جامعة القاهرة.

مصر تكرم رئيس الجالية الأذربيجانية رئيس الجالية الأذربيجانية وسام علمي الدكتور سيمور نصيروف وزارة التعليم العالي الدكتور طارق أبو الفتوح مركز مصر للعلاقات الثقافية

