محافظات

آخر مستجدات مشروع حياة كريمة بكفر سعد في دمياط

زينب الزغبي

 عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجاري تنفيذها بمركز كفر سعد.

جاء الاجتماع بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري الإدارات والجهات المعنية بالمحافظة، وممثلي الحماية المدنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن الإدارات الهندسية المختصة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض نسب التنفيذ بالمشروعات المختلفة، وما تم تسليمه بالفعل، بجانب مناقشة الملاحظات والمعوقات التي تعترض الأعمال الجارية. كما تم بحث آليات استصدار تراخيص الحماية المدنية للوحدات الصحية، حيث قامت الحماية المدنية بمعاينة عدد من القرى للوقوف على متطلبات السلامة.

واستعرضت نائب المحافظ آخر التطورات الخاصة بالوحدات الاجتماعية، ومناقشة تشغيل نقاط الإطفاء، إلى جانب متابعة أعمال الطرق الداخلية ومشروعات "رد الشيء لأصله" المنفذة بواسطة جهاز تعمير الساحل الشمالي. وفي هذا السياق، وجهت "نائب المحافظ" بفحص طبقات الـFDR الحالية قبل الاستلام، وإعداد تقرير استشاري نظرًا لعدم استكمال الطبقة السطحية في بعض القرى، مشددة على ضرورة مخاطبة الشركات للانتهاء من إعادة الشيء لأصله، خاصة بالطرق التي شهدت تنفيذ مرافق جديدة.

كما تابعت نائب المحافظ الأعمال الجارية بالوحدات الصحية المنفذة من قِبل جهاز تعمير الساحل، وعلى رأسها الوحدة الصحية بقرية المرابعين، مؤكدة على أهمية وضع برنامج زمني محدد من قِبل الشركات المنفذة للمشروعات المتأخرة للانتهاء منها في أسرع وقت.

وتابعت أيضًا مشروعات الهيئة القومية للصرف الصحي الجاري تنفيذها، مؤكدة على ضرورة تذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل للانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وكما تابعت أخر التطورات في المشروعات الجاري تنفيذها في شط جريبة والنجارين، وشددت بسرعة الانتهاء منهم قبل دخول فصل الشتاء، وذلك تفاديًا لتفاقم المشكلات بالمنطقة

