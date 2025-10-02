بدء فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته 41 بمشاركة 46 دولة

بدأت مساء اليوم /الخميس/، فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في دورته 41، وتحمل اسم الفنانة "ليلى علوي"، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وأحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، و ذلك على مسرح مكتبة الإسكندرية.

يشارك في المهرجان 135 فيلما، من 46 دولة عربية وأجنبية، ويحل المغرب ضيف شرف هذا العام، تكريما لدوره البارز في دعم السينما المتوسطية.

وتحمل الدورة 41 شعار "السينما في عصر الذكاء الاصطناعي"، ويجسد البوستر الرسمي للمهرجان صورة معاصرة للملكة كليوباترا تجمع بين التراث الفرعوني والابتكار الرقمي، في إشارة إلى ربط الماضي العريق بالحاضر والمستقبل، كما يعكس البوستر- الذي صممه الفنان محمد الكومي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي- هوية المهرجان وارتباطه بمدينة الإسكندرية من خلال الأمواج والعمارة التاريخية إلى جانب رموز السينما، ليؤكد أن المهرجان جسر حضاري وفني بين ضفتي المتوسط.

وتتضمن الدورة 41 من المهرجان 7 مسابقات، تنقسم إلى قسمين هما المسابقات الرسمية، وتشمل مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة، ومسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة وأفلام التحريك لدول البحر المتوسط، والمسابقات غيرالرسمية، وتشمل مسابقة الأفلام الروائية العربية الطويلة، الفيلم المصري الروائي الطويل، أفلام شباب مصر للطلبة والمحترفين، أفلام الأطفال، بالإضافة إلى مسابقة السيناريو، وتضم لجان التحكيم نخبة من أبرز النقاد والسينمائيين من مختلف الدول، ما يعكس التنوع الثقافي والاحترافي للمهرجان، من بينهم الكاتبة سماح أبوبكر عزت، المنتج المغربى الفرنسي إبراهيم نايتيجا ، مدير التصوير جوزيف كرم ، المنتج سام لحود ، الناقدة السورية لمى طيارة ، الكاتب سيد محمود ، المخرج المصري السويسري تامر رجلي.

شهد الحفل لفيفًا من الفنانين وصناع السينما من بينهم المخرجون محمد فاضل ، خالد يوسف ، المغربي حكيم بلعباس، الفرنسي جون بيير أميريس، التونسي رضا الباهي، والفنانون فردوس عبدالحميد ، سوزان نجم الدين ، أحمد رزق، شيرين، المخرج هاني لاشين، مدير التصوير سامح سليم، رياض الخولي ، الإسبانية مرسيدس أورتيجا.