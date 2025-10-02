تفاصيل محاضرة النحاس مع لاعبي الأهلي

يختتم الفريق الأحمر تدريباته مساء غدا باستاد مختار التتش قبل أن يعلن عماد النحاس المدير الفني المؤقت القائمة التي سيدخل بها معسكر مغلق ليلة المباراة.

وسيحسم مران الغد الموقف النهائي لحسين الشحات الذي عاني من اصابة خفيفة بالكتف ولكنه شارك في جزء من مران الأمس بينما بات طاهر محمد طاهر وأحمد مصطفي زيزو ومحمد مجدي افشة جاهزين بشكل كامل للتواجد في المباريات الفترة المقبلة .

وحرص عماد النحاس علي عقد جلسة مع اللاعبين طالب منهم بضرورة العمل بكل قوة ونسيان مواجهة الزمالك والفوز بهدف تحقيق الفوز علي كهربا الإسماعيلية ، وقال النحاس في محاضرة مطولة مع لاعبية أن اي مباراة عقب مواجهات القمة تكون صعبة خاصة مع حالة الإرهاق والتعب التي تصيب الجميع.

واضاف:" ليس هناك مجال لفقدان نقاط جديدة فالمنافسة مع الزمالك وبيراميدز لن تكون سهلة علي الإطلاق، الناس تختصر المنافسة في فريق واحد بل علي العكس بيراميدز بعد خوض مبارياته المؤجلة سيكون أعلي في عدد النقاط"، وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من المباريات سواء في بطولة الدوري أو دوري أبطال أفريقيا وكذلك كأس الرابطة .