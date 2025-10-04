لتوعية المزارعين بمنظومة تكويد الصادرات الزراعية.. توقيع بروتوكول تعاون مع "منصة بشاير"

وقعت الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول مشترك مع منصة بشاير التابعة لمؤسسة اقتصاد المعرفة، لتعزيز جهود توعية المزارعين والمصدرين والمصنعين بمنظومة التكويد الخاصة بالحجر الزراعي.

يأتي ذلك في إطار تكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بتكثيف العمل بمنظومة تكويد وتتبع الصادرات الزراعية وضمان توافق الشحنات المستوردة مع متطلبات الدول المستوردة وعلي رأسها دول الاتحاد الأوروبي.

ووقع على البروتوكول الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، و درة فيعانى رئيس مجلس أمناء مؤسسة اقتصاد المعرفة "منصة بشاير".

وقال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ان البروتوكول، يهدف الي توعية المزارعين والمصدرين و المصنعين بمنظومة التكويد الخاصة بالحجر الزراعي، والتواصل الفعال مع أصحاب المصلحة من القطاع و توفير كافة سبل الدعم الفني للتوافق مع متطلبات الدول المستوردة.

وأوضح أنه من خلال البروتوكول سيتم عقد عدة ورش عمل وندوات إرشادية حول منظومة التكويد مع نشر المعلومات الخاصة بضوابط التكويد لكل محصول والاعلان عبر منصة بشاير عن تلقي طلبات التكويد لمختلف الحاصلات المكودة، لافتا إلى ان البروتوكول، قد تضمن أيضا المشاركة في عدة تدريبات وحلقات توعوية حول الصفقة الأوروبية الخضراء، وكيفية خفض الانبعاثات الكربونية وغيرها من الأمور الخاصة بكيفية التوافق مع المستجدات الدولية لضمان انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية الي الأسواق الدولية.