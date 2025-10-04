طلاب جامعتى عين شمس وبرلين التقنية يقدمون مقترحين لتطوير سوق رأس البر

قدم طلاب جامعتى عين شمس وبرلين التقنية مقترحين لتطوير السوق الحضارى برأس البر ، خلال دراستهم الميدانية للمنطقة على مدار الأسبوع، وذلك فى إطار مادة التخطيط والتصميم العملى PDP لجامعة عين شمس و برنامج ماجستير العمران المتكامل والتصميم المستدام لجامعة برلين التقنية قسم العمران الدولى والتصميم من خلال مشروع " نحو مدن مصرية خضراء " الممول من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي DAAD...

حيث تم تنفيذ نماذج تجريبية لإعادة إحياء منطقة السوق وقد تضمنت مقترح تطوير المحلات التجارية شاملاً توسعة الوحدات التجارية إضافة إلى عناصر تظليل وتشجير ومناطق جلوس ووضع حدود ملزمة لواجهات المحلات بالإضافة إلى جدارية معبرة عن الهوية البصرية لرأس البر

وذلك من خلال طلاب الجامعتين وفريق عمل جامعة عين شمس " الدكتور محمد صالحين ، الدكتورة مروة عبد اللطيف، الدكتور أحمد عمرو ، مدرس مساعد نادين أشرف " و فريق عمل الجامعة التقنية ببرلين " الدكتور حسن المويلحى والشريك IDGMatrix المهندسة هبة عنتر وفريق عمل الجامعة وحضور واسع لعدد ٢٣ طالب من ١٢ دولة حول العالم، إضافة الى مشاركات عن بعد من باقيةأعضاء فريق المشروع وهم الدكتورة ميرهام قلج والدكتور وسام البرديسي و بتريشيا سمعان من جامعة عين شمس و م.م هيلين عزيز من جامعة برلين

حيث تم إعداد المقترحين بعد عمل استطلاع رأي لعينة من المنتفعين ومرتادي المنطقة , متضمنا إعادة هيكلة للمحال بالسوق طبقًا للوضع الراهن ، وبما يحقق تعظيم الاستفادة منه ، وأداء الغرض المنشاء من أجله , وذلك تمهيدًا لدراستهما و اختيار نموذج قابل للتطبيق ، وذلك لدعم رؤية المحافظة نحو الإرتقاء بالشكل الحضارى بالمنطقة وتحقيق رواجًا سياحياً بها في ضوء الهوية البصرية لمحافظة دمياط

والجدير بالذكر إلى أن تكلفة إعداد تلك المقترحات تمت من خلال المشروع الذى يتم بالتعاون بين الجامعتين .