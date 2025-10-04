قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفد حماس يصل القاهرة اليوم لبدء المفاوضات
موسكو تشيد بـ "ويتكوف" وتعلن استعدادها دعم خطة ترامب بـ شرط وحيد
الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
معركة المزرعة الصينية وطنطاوي.. كيف أذل المشير العدو في حرب أكتوبر
الوزراء: الرئيس السيسي وجه أن يتم الحفاظ على المنتجات اليدوية وتطويرها
منتخب الجولف يشارك فى بطولة البحرين الدولية

منتخب مصر للجولف
محمد سمير

يشارك منتخب مصر للجولف للرجال فى بطولة البحرين الدولية التى تقام خلال الفترة من 9 إلى 11 اكتوبر الجارى.


وتضم البعثة المصرية المسافرة إلى البحرين كل من عيسى ابو العلا وادم الشامى ومحمد ابو العلا وعلى الدين سلامة ومحمد الديب.
وصرح عضو اتحاد الجولف ورئيس لجنة المنتخبات احمد الشلقانى بأن المشاركة فى بطولة البحرين تأت ضمن برنامج اعداد اللاعبين للبطولة العربية للرجال المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية فى نوفمبر المقبل.
وقال الشلقانى ان تصفيات اختيارات لاعبى منتخبنا المشارك فى البطولة العربية مازالت جارية ونتائج بطولة البحرين ضمن تلك التصفيات.
اضاف قائلا انه اقيمت جولة من التصفيات وهى كانت بطولة خطاب ثم يليها بطولة اليجريا المفتوحة ويتزامن معها بطولة البحرين بينما اخر جولات التصفيات ستكون بطولة مصر الدولية للهواة بعدها يتم إعلان القائمة النهائية لمنتخبنا المشارك فى البطولة العربية..


وكان اتحاد الجولف قد اعتمد نظام تصفيات اختيار لاعبى المنتخب رجال ورواد  لتلك البطولة بحيث يتم اختيار  مباشر لافضل عدد 2 لاعب فى التصنيف العالمى ولاعب من خلال نتائج التصفيات والرابع وفقا لتقييم المدير الفنى للمنتخب.


اما منتخب الرواد فهناك تصفيات من اربع جولات وسيتم اختيار ثلاثة لاعبين بناء على افضل ثلاث جولات فى التصفيات لكل لاعب .
على جانب اخر تختتم اليوم منافسات الجولة الثانية من بطولة ماسترز الناشئين التى ينظمها اتحاد الجولف ويستضيف الجولة نادى جولف نيو جيزة.


واقيمت تلك الجولة بنادى جولف نيو جيزة ليكون ذلك بمثابة إعداد للاعبين الناشئين والناشئات قبل المشاركة فى بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات التى ستقام على نفس الملعب خلال الفترة من 23 إلى 25 اكتوبر الجارى.

