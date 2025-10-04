طارق الهوبي: ثقة أوروبا في المنتج المصري تُترجم لفرص تصديرية حول العالم

افتتح الجناح المصري رسمياً في معرض أنوجا الدولي للصناعات الغذائية بمدينة كولن الألمانية اليوم ويستمر حتى 8 أكتوبر، بمشاركة 106 شركة مصرية تتوزع على قاعات 2.1 و4.2 و8، إضافة إلى 20 شركة مصرية بأجنحتها الخاصة في مختلف القاعات في واحدة من أقوى وأكبر المشاركات المصرية بالمعرض.

وشهد الافتتاح كل من الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والوزير المفوض التجاري عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والوزير المفوض التجاري مها زكريا.

وقام الحضور بجولة داخل الجناح المصري شملت أجنحة الشركات المشاركة، حيث استمعوا إلى آراء العارضين المصريين ومطالبهم، بما يضمن تعزيز حضور المنتجات المصرية في المعارض الدولية، وتمكين الشركات من المنافسة بقوة في الأسواق المستهدفة.

قال الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن هذا النوع من المعارض مثل معرض أنوجا يمثل بوابة لفتح قنوات جديدة للتصدير، وفرصة لتعزيز صورة المنتج المصري في الخارج، حيث يرى المستوردون القادمون من مختلف دول العالم لمعرض أنوجا أن وجود المنتجات المصرية على رفوف الأسواق الأوروبية دليل على قوة النظام الرقابي المصري لسلامة الغذاء وقدرته على ضمان الجودة، وهو ما يعزز ثقة الأسواق الأوروبية أيضا والعالمية في المنتجات المصرية.



وأوضح رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن فاعليات معرض أنوجا «ليست مجرد معارض عادية»، بل تمثل منصات مهمة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الصناعات الغذائية وسلامة الأغذية المطبقة على مستوى العالم، وطرق التسويق والعرض والتعبئة والتغليف، كما تتيح فرصة لفهم طريقة تفكير المنافسين والتعرف على القطاعات الجديدة التي تستحق الاستهداف.

وأضاف أن «الإجراءات التي تتخذها الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليست عائقًا أمام حركة الصادرات، وإنما ضمان للمنتج المصري وحفاظ على سمعته على مستوى العالم»، بما يضمن تعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية مؤكداً أن «دخول المنتج المصري إلى الاتحاد الأوروبي بشروطه الصارمة ومعاييره الصلبة، شهادة ثقة تترجم لاحقًا إلى فرص تصديرية في أسواق متعددة حول العالم».

من جانبه قال الوزير المفوض التجاري عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات إن «المعارض الدولية مثل أنوجا لا تمثل مجرد حدث تسويقي، لكنها أداة استراتيجية للدولة المصرية لدعم الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية مؤكداً أن المشاركة المصرية في هذه الفعاليات تأتي ضمن خطة حكومية متكاملة لتعزيز تواجد مصر في أهم الفعاليات الاقتصادية العالمية، وأن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم العارضين المصريين من خلال برامج المساندة التصديرية، وتكثيف الحملات الترويجية التي تبرز صورة المنتج المصري.

وأكد النجار أن وزارة الاستثمار والتجارية الخارجية، بالتعاون مع صندوق دعم الصادرات والهيئة المصرية العامة للمعارض وكذلك المجالس التصديرية، توفر كل أشكال الدعم اللوجيستي والفني والتسويقي لضمان مشاركة مصرية فاعلة تعكس قوة الصناعة الوطنية.



وأضاف رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات أن المعارض الكبرى تمنح المنتج المصري فرصة ذهبية للتواجد جنبًا إلى جنب مع كبريات الشركات العالمية، وهو ما يعزز من قدرة مصر التنافسية ويؤكد أن الدولة تقف خلف المصدرين بكل قوة».

وأشار إلى أن الدولة تنظر لهذه المشاركات باعتبارها استثمارًا طويل الأجل، حيث يفتح النجاح في سوق كبير مثل السوق الألماني والأوروبي أبوابًا لأسواق أخرى.

من جانبها أكدت الوزير مفوض تجاري مها زكريا، رئيس مكتب التمثيل التجاري في برلين، أن ألمانيا هى ثالث أقوى اقتصاد عالميًا وسوقًا استهلاكيًا ضخمًا يتجاوز سكانه 83 مليون نسمة، وتسهم بنحو 24% من الناتج الإجمالي للاتحاد الأوروبي موضحة أن سوق الصناعات الغذائية بألمانيا متنوع ومتطور، مع ارتفاع واضح في الإنفاق على الغذاء وتبدّل تفضيلات المستهلكين بفعل تغير التركيبة السكانية واتساع الوعي الصحي والبيئي حجم سوق الصناعات الغذائية الألماني بلغ قرابة 237 مليار يورو في 2024، بينما وصلت صادرات الأغذية الألمانية إلى 98 مليار يورو ووارداتها إلى قرابة 120 مليار يورو، ما يعكس اعتمادًا ملحوظًا على الاستيراد كما تتقدم الخضر والفاكهة المجمدة ضمن سلة الاستهلاك بمبيعات تقدر بحوالي 22.6 مليار يورو في 2024.

وأشارت زكريا إلى تميز مصر في هذا السوق، حيث تتصدر عالميًا صادرات الفراولة المجمدة إلى ألمانيا وتشغل المركز الثاني في الخرشوف المحفوظ، موضحة وجود فرصًا واعدة للشركات المصرية لزيادة صادرات العصائر والخضر والفاكهة المجمدة مدعومة بتنوع الجاليات في ألمانيا وارتفاع الطلب على المنتجات الصحية والطبيعية.

ولفتت إلى أن منتجات الطماطم المصرية ما زالت غير مستغلة بالشكل الكافي، رغم اقتراب واردات ألمانيا من معجون الطماطم والصلصات من مليار يورو سنويًا، داعية الشركات المصرية إلى توسيع استثماراتها في هذا المجال.



وقال محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية حققت طفرة قياسية غير مسبوقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، بعدما تجاوزت حاجز 4.6 مليار دولار لأول مرة في تاريخ القطاع لهذه الفترة، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق، وجاء هذا الأداء القوي بنسبة نمو بلغت 9% مقارنة بـ 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، أي بزيادة قدرها 368 مليون دولار.

وأوضح محمود بزان أن السوق الأوروبي الشريك الأكبر لمصر إلى جانب الدول العربية حيث سجلت الصادرات المصرية لأوروبا قيمة مليار دولار بنسبة نمو ٨٪ وزيادة ٦٩ مليون دولار بما يمثل 21% من إجمالي الصادرات، مؤكدا أن التصدير لأوروبا شهادة ثقة للمنتج المصري على مستوى العالم خاصة أن مصر تحتل مراكز متقدمة عالميًا في عدد من المنتجات مثل الفراولة الطازجة (المركز الأول عالميًا)، والبصل المجفف (المركز الثاني)، والزيتون المحفوظ (المركز الثاني)، والخضروات المجففة (المركز الثاني).

وأوضح بزان أن 106 شركات مصرية تشارك هذا العام ضمن الجناح المصري في معرض أنوجا بألمانيا، معتبرًا أن قوة المشاركة تكمن في تنوع المنتجات والأرقام القياسية التي حققها القطاع، ما يعطي المستوردين ثقة كبيرة في التعامل مع الجناح المصري مؤكداً أن المعرض لا يقتصر على السوق الألماني، بل يجذب مستوردين من أوروبا وأفريقيا والدول العربية وأمريكا وأسيا، ما يجعله منصة عالمية حقيقية.

وأشار إلى أن التوجه نحو المنتجات الأورجانيك والصحية يمثل فرصة كبيرة في السوق الأوروبي، خاصة في ألمانيا وإنجلترا، داعيًا الشركات المصرية إلى التوسع في هذا المجال مضيفاً أن الدخول إلى الأسواق يتطلب دراسة متعمقة للأسعار وسلاسل القيمة، وتحديد مكانة المنتج مقارنة بالمنافسين، مع بناء علاقة طويلة الأجل مع الشركاء لضمان الاستدامة وبناء العلامة التجارية.