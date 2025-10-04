أشرف الخولي: مصانع الأدوية لم تكن على المستوى المطلوب خلال يناير 2024

أكد الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب والتتفيذي للشركة القابضة للأدوية، أنه خلال يناير 2024، كانت مصانع الأدوية، لم تكن على المستوى المطلوب، ولكن تم العمل على تطوير خطوط الانتاج بالكامل، وسيكون هناك مصنع لإنتاج المواد الخام من الأدوية، خاصة على مستوى إنتاج الأنسولين.

وقال طارق الخولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي خلال افتتاح عدد من مصانع الأدوية، أنه سيكون هناك منطقة إنتاجية للأقراص الجافة بطاقة إجمالية 3 مليون علبة دواء سنويا إضافة إلى مشروع لإنتاج المضادات الحيوية وأمراض الضغط والسكر .

وتابع: "من بين الأهداف الاستراتيجية التي تم وضعها، هي أنه يجب أن تكون المصانع على مستوى المصانع التابعة للشركات الأجنبية بالخارج، فكان لابد من التماشي مع متطلبات التصنيع الجيد لهيئة الدواء .