وكيل «تعليم كفر الشيخ» يتفقد انضباط العملية التعليمية بمدارس الرياض | صور

أجرى الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جولة ميدانية صباح اليوم؛ لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بعدد من المدارس.

يأتي هذا في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وشملت الجولة مدرسة عابد عبد العال الثانوية المشتركة التابعة لإدارة الرياض.

وخلال الجولة، أكد وكيل الوزارة، انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدارس، وانتظام الحضور للطلاب والمعلمين، ونظافة الفصول والبيئة المدرسية ودورات المياه

وشدد «جودة» على استمرار المتابعة الميدانية اليومية، ووجه بسرعة تلافي أي ملاحظات داخل المدارس، بما يضمن بداية جادة ومتميزة للعام الدراسي الجديد.