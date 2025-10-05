وزير الاستثمار يبحث تعزيز الشراكات في مجالات التعليم والتنمية المستدامة

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد شركة "LDV" Development، إحدى الشركات التابعة لمجموعة LS Investment Office، ضم المهندس احمد لطفي سليمان الرئيس التنفيذي لشركة LDV ، وحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،

وقد ناقش اللقاء خطط الشركة التوسعية فى السوق المصري ، وكذا المشروع المقترح لإنشاء مجمع خدمى متكامل يشمل جامعة حديثة بمعايير عالمية في الإسكندرية تضم مستشفى تعليمي ومدرسة دولية تابعة للأكاديمية البريطانية، بإجمالي استثمارات مبدئية تبلغ نحو 200 مليون دولار.

جودة التعليم

وقال الوزير ان اللقاء يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير قطاع التعليم الجامعي وما قبل الجامعي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وبناء رأس المال البشري، مشيرا إلى اهتمام الدولة بجودة التعليم لتلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

واكد الخطيب حرص الوزارة على توفير كافة اوجه الدعم للشركة لتنفيذ مشروعها بالسوق المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة ، وكذا من المقومات الاستثمارية الكبيرة للدولة.

ومن جانبهم قال وفد شركة LDV الذراع التطويري لمجموعة LS Investment Office، والمسؤول عن تنفيذ المشروعات الكبرى في مجالات التعليم والبنية التحتية، ان المجموعة تهدف إلى دعم خطط التنمية الوطنية عبر مشروعات ذات قيمة مضافة طويلة الاجل،تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز رأس المال البشري.