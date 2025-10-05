التعادل السلبي يحسم مواجهة فاركو ووادي دجلة بالدوري

حسم التعادل السلبي مواجهة فريقي وادي دجلة وفاركو، على ملعب حرس الحدود ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وبتلك النتيجة رفع وادي دجلة رصيده للنقطة 16 ليحتل المركز السادي بجدول ترتيب الدوري الممتاز، ورفع فاركو رصيده للنقطة 6 ليحتل المركز التاسع عشر.

تشكيل الفريقين

وأعلن محمد الشيخ، المدير الفني لفريق وادي دجلة، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة فاركو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وجاء تشكيل وادي دجلة بقيادة محمد الشيخ على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: أحمد أيمن، سيف تقا، كمال أبو الفتوح، أحمد رضا.

خط الوسط: أحمد سكولز، ميس كاندروب، محمد عبد العاطي.

خط الهجوم: يوسف ويا، محمود دياسطي، فرانك بولي.

في المقابل، اختار أحمد خطاب، المدير الفني لفريق فاركو، التشكيل التالي لخوض المواجهة:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: محمد حسين، معاذ أحمد، بابا سار، وليد مصطفى.

خط الوسط: أحمد شعبان، محمد عز، ياسين الملاح.

خط الهجوم: رامز مدحت، أحمد البحراوي، كريم الطيب.