قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشتري ولا نبيع.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
اعترافات تفصيلية.. القصة الكاملة لسارق صندوق زكاة مسجد من أجل شراء المخدرات
أسعار الذهب اليوم الإثنين.. هل الوقت مناسب للشراء؟
أسعار الطماطم تنخفض بعد 9 أيام.. الشعبة تعلن مفاجأة.. فيديو
بقوة 5.9 ريختر.. زلزال يضرب جنوب كازاخستان
بسبب المشاكل المادية.. الزمالك يعتذر عن المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية لـ كرة اليد بالمغرب
بعد سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس.. هذه عقوبتهم طبقا للقانون
69 مليون مواطن تحت مظلة التأمين الصحي.. مصر تواصل بناء مستقبل طبي شامل
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 6-10-2025
مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس يطلق فعالية "يوم الصناعة"
الصين تكشف عن طائراتها الشبحية الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مينا ماهر: اجتماعات مستمرة في الزمالك لمناقشة أزمات فريق الكرة ومصير المدير الفني

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي مينا ماهر مفاجأة بشأن نادي القلعة البيضاء.

وكتب مينا ماهر عبر فيسبوك: “ اجتماعات مستمرة في الزمالك لمناقشة أزمات فريق الكرة ومصير المدير الفني و سيكون هناك قرارات مصيرية في نادي الزمالك، و هناك جلسات حالياً بين إدارة الزمالك و جون إدوارد المدير الرياضي للنادي من أجل الحديث عن فريق الكرة”.

وكان قد أكد أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق أن الفريق بحاجة إلى وقفة جادة في ظل تكرار الأخطاء الدفاعية التي تتسبب في اهتزاز شباكه خلال المباريات الأخيرة.

وأوضح عبد الملك في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر شاشة قناة نادي الزمالك، أن الزمالك يحتاج إلى وجود أشخاص من أبناء النادي، ممن مارسوا كرة القدم داخل القلعة البيضاء، من أجل التعاون مع الإدارة الفنية والمساهمة في تصحيح المسار.


وأشار إلى أن قراءة المباريات والتغييرات تعد من أبرز الملاحظات على المدير الفني، مشددًا على ضرورة وجود تنوع في دكة البدلاء وعدم إجراء تغييرات متكررة في العناصر الأساسية للفريق.


وأضاف عبد الملك: "أي لاعب يكتسب شخصيته داخل الملعب من شخصية مدربه، لكني لا أرى رد فعل من لاعبي الزمالك بعد استقبال الأهداف، وهو ما يعكس غياب الحماس وردة الفعل القوية داخل أرض الملعب."


واختتم تصريحاته مؤكدًا على ضرورة أن يتمتع لاعبو الزمالك بشراسة هجومية أكبر ورغبة حقيقية في الفوز، تعكس قيمة القميص الذي يرتدونه.

الزمالك الاهلي مينا ماهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

اسعار السجائر

مفاجأة.. قائمة أسعار السجائر اليوم في مصر للمستهلك

رون ديرمر

رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا

الواقعة

حارس عقار يتعدى على كلب ضال.. تحرك فوري من الأمن

وزير العمل

وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%

مشغولات ذهبية

سعر الذهب في مصر الآن

ويتكوف وكوشنر

مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء

منتخب الشباب

خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا

ترشيحاتنا

الزمالك

مينا ماهر: اجتماعات مستمرة في الزمالك لمناقشة أزمات فريق الكرة ومصير المدير الفني

مينا ماهر

رسالة شديدة اللهجة من إعلامي لـ لاعبي الزمالك

سمير محمد علي

أسامة حسن ينعي سمير محمد علي: من أجدع الشخصيات

بالصور

بالأسود..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

قصير وملفت..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها الإخيرة
قصير وملفت..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها الإخيرة
قصير وملفت..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها الإخيرة

حلويات في 10 دقائق.. طريقة عمل البان كيك

طريقة عمل بان كيك في البيت
طريقة عمل بان كيك في البيت
طريقة عمل بان كيك في البيت

امال ماهر تتألق فى حفلها بقصر عابدين

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

فيديو

الأرز البايت

الأرز البايت سـ.ـم قــاتـ.ــل في مطبخك.. احذر التسـ.ــمــم البكتيري الصامت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد