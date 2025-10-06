وفاة والد وزيرة الهجرة السابقة

أعلنت وزيرة الهجرة السابقة سها الجندي وفاة والدها الدكتور سمير ناشد جندي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.



وكتبت وزيرة الهجرة السابقة: "انتقل الي الأمجاد السمائية ابي الحبيب، دكتور سمير ناشد جندي، رائد فن النحت التشكيلي في مصر".

وأضافت: "صلاة الجناز علي روحه الطاهرةً في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الاثنين ٦ اكتوبر ٢٠٢٥ في كنيسة العذراء والأنبا بيشوي بالتجمع الخامس".

وتابعت: "والعزاء غدا الموافق ٧ اكتوبر ٢٠٢٥ في القاعة الرئيسية بكنيسة ابي سيفين والأنبا مقار بالتجمع الاول".

وختمت: "نرجوكم الدعاء ليتقبله الله في احضانه السمائية ويلهم الأسرة الصبر علي فراقه".