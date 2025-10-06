الإتربي: لم يتم تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات

أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أنه لم يتم تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات، مشيرا إلى أنه لو كان هناك تغيير كان سيتم الإعلان.

وقال محمد الأتربي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحث اليوم”، أنه نترقب ما سيحدث خلال الفترة القادمة، مؤكدا ان العائد على الشهادات البلاتينية كما هي.

وتابع أن من مميزات شهادات الإدخار، التوازن في الطلب على العملات الأجنبية والذهب، والفائدة على الشهادات تجعلها منافسة للأصول التي يقلق المستثمرون من تذبذبها، فتحول جزءا من المدخرات إليها، مما يخفف الضغط على الدولار والذهب.