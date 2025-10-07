قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة والسكان يزور مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة
من جديد ..صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة
الجيش السوري وقسد يتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حلب
مصرع شخص وإصابة أخرى في اصطدام سيارة بالرصيف بالطريق الدائري في قليوب
جوتيريش: ندعو لاغتنام فرصة «اقتراح ترامب» لإنهاء حرب غزة
تعرف على أماكن الكشف الطبي وإجراء التحاليل لمرشحي مجلس النواب بالقليوبية
سقوط 7 مصابين بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز توزيع المساعدات
إعلام عبري: إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف
7 أكتوبر.. حرب مستمرة وضحايا مفقودون وجهود دولية لوقف الإبادة والمجاعة
الخارجية: نحرز تقدما كبيرا لإنهاء الحرب على قطاع غزة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية
التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حلب بسوريا بعد تصاعد كبير للعنف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لقطات من مران منتخب مصر المشارك في كأس العرب.. صور

منتخب كأس العرب
منتخب كأس العرب
باسنتي ناجي

شاركت الصفحة الرسمية للكرة المصرية لقطات من مران منتخب مصر المشارك في كأس العرب.

وكتبت الصفحة الرسمية عبر فيسبوك: "منتخب مصر المشارك في كأس العرب في أول تمرين له بعد وصوله للمغرب لآداء مباراتين وديتين أمام المغرب والبحرين".

وكان قد وصلت بعثة منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب إلى الأراضي المغربية مساء اليوم، قادمة من القاهرة، استعدادًا لخوض فترة الإعداد الخاصة بالمباراتين الوديتين أمام منتخبي المغرب والبحرين، ضمن برنامج التحضير للبطولة.

وحظيت البعثة باستقبال حافل في مطار الدار البيضاء من قِبل مسؤولي الاتحاد المغربي لكرة القدم، حيث تم إنهاء إجراءات الدخول سريعًا قبل التوجه إلى مقر الإقامة الذي اختاره الجهاز الفني بعناية ليوفر أجواء مناسبة للتركيز والاستعداد الجيد.

المران الأول في أجواء حماسية

لم ينتظر الجهاز الفني طويلًا، إذ قرر المدير الفني حلمي طولان قيادة أول مران للمنتخب فور الوصول إلى المغرب، في ظل حرصه على استغلال كل وقت ممكن لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين.

وشهد المران أجواءً حماسية بين اللاعبين الذين أظهروا روحًا قتالية عالية ورغبة قوية في إثبات الذات ونيل ثقة الجهاز الفني. وبدأ المران بتدريبات إحماء خفيفة قبل الانتقال إلى تدريبات فنية ركزت على السرعة في نقل الكرة وتنفيذ الجمل التكتيكية.


الحضري يقود تدريبات الحراس

وفي الوقت ذاته، قاد عصام الحضري مدرب حراس المرمى تدريبات خاصة لحراس المنتخب ركزت على رد الفعل السريع والتعامل مع الكرات العرضية والتسديدات القوية، وسط إشادة من الجهاز الفني بالمستوى الذي ظهر به الحراس خلال الحصة التدريبية الأولى.

مشاركة أحمد حسن ودعم معنوي
 

من جانبه، شارك أحمد حسن مدير المنتخب في جزء من المران، وحرص على تحفيز اللاعبين وبث روح الحماس في صفوفهم، مؤكدًا أهمية الظهور القوي في المباراتين الوديتين لما لهما من دور كبير في تحديد ملامح التشكيل الأساسي قبل البطولة.

ويواصل المنتخب تدريباته اليومية على الملعب ذاته استعدادًا لمباراة المغرب الودية الأولى، التي يسعى الجهاز الفني من خلالها لاختبار أكبر عدد من اللاعبين والوقوف على مدى انسجامهم قبل خوض المنافسات الرسمية

كاس العرب كأس العرب منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

اسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها

جواز السفر المصري

بدون تأشيرة.. قائمة الدول التي يمكنك دخولها بجواز السفر المصري فقط

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

رياض الخولي

تكريم رياض الخولي والإسباني رافايل بينيتو وإعلان أسماء الفائزين بالدورة الثامنة للقاهرة الدولي للمونودراما

محمد الحلو

الثقافة تحتفل بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر بمشاركة شاكر والحلو بدار الأوبرا المصرية

النجم القدير علي الحجار مع أوركيد سامي

أبويا السبب.. علي الحجار يكشف لأول مرة عن سر دخوله عالم الفن|خاص

بالصور

بالفرير الأبيض.. مي عمر تخطف الأنظار داخل سيارتها

بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد