لقطات من مران منتخب مصر المشارك في كأس العرب.. صور

شاركت الصفحة الرسمية للكرة المصرية لقطات من مران منتخب مصر المشارك في كأس العرب.

وكتبت الصفحة الرسمية عبر فيسبوك: "منتخب مصر المشارك في كأس العرب في أول تمرين له بعد وصوله للمغرب لآداء مباراتين وديتين أمام المغرب والبحرين".

وكان قد وصلت بعثة منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب إلى الأراضي المغربية مساء اليوم، قادمة من القاهرة، استعدادًا لخوض فترة الإعداد الخاصة بالمباراتين الوديتين أمام منتخبي المغرب والبحرين، ضمن برنامج التحضير للبطولة.

وحظيت البعثة باستقبال حافل في مطار الدار البيضاء من قِبل مسؤولي الاتحاد المغربي لكرة القدم، حيث تم إنهاء إجراءات الدخول سريعًا قبل التوجه إلى مقر الإقامة الذي اختاره الجهاز الفني بعناية ليوفر أجواء مناسبة للتركيز والاستعداد الجيد.

المران الأول في أجواء حماسية

لم ينتظر الجهاز الفني طويلًا، إذ قرر المدير الفني حلمي طولان قيادة أول مران للمنتخب فور الوصول إلى المغرب، في ظل حرصه على استغلال كل وقت ممكن لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين.

وشهد المران أجواءً حماسية بين اللاعبين الذين أظهروا روحًا قتالية عالية ورغبة قوية في إثبات الذات ونيل ثقة الجهاز الفني. وبدأ المران بتدريبات إحماء خفيفة قبل الانتقال إلى تدريبات فنية ركزت على السرعة في نقل الكرة وتنفيذ الجمل التكتيكية.



الحضري يقود تدريبات الحراس

وفي الوقت ذاته، قاد عصام الحضري مدرب حراس المرمى تدريبات خاصة لحراس المنتخب ركزت على رد الفعل السريع والتعامل مع الكرات العرضية والتسديدات القوية، وسط إشادة من الجهاز الفني بالمستوى الذي ظهر به الحراس خلال الحصة التدريبية الأولى.

مشاركة أحمد حسن ودعم معنوي



من جانبه، شارك أحمد حسن مدير المنتخب في جزء من المران، وحرص على تحفيز اللاعبين وبث روح الحماس في صفوفهم، مؤكدًا أهمية الظهور القوي في المباراتين الوديتين لما لهما من دور كبير في تحديد ملامح التشكيل الأساسي قبل البطولة.

ويواصل المنتخب تدريباته اليومية على الملعب ذاته استعدادًا لمباراة المغرب الودية الأولى، التي يسعى الجهاز الفني من خلالها لاختبار أكبر عدد من اللاعبين والوقوف على مدى انسجامهم قبل خوض المنافسات الرسمية