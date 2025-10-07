مصر للطاقة 2025.. منصة وطنية لتسريع التحول نحو 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030

تستعد مصر لتعزيز موقعها الريادي في مجالي الطاقة النظيفة والسلامة الصناعية من خلال استضافة معرضي "مصر للطاقة" و"فايركس مصر 2025"، اللذين يقامان خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر بمركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة. ويأتي الحدث ليواكب الاستراتيجية الوطنية للطاقة ورؤية مصر 2030، حيث يهدف إلى تقديم رؤى عملية لتسريع التحول الطاقي وتعزيز معايير السلامة في القطاعات الصناعية على مستوى شمال أفريقيا.

يحمل معرض مصر للطاقة 2025 شعار "تسريع الابتكار وتعزيز المرونة عبر سلسلة قيمة قطاع الكهرباء"، ويقدّم مجموعة من المنتديات المتخصصة التي تواكب احتياجات القطاع. ومن المنتظر أن يشكّل مؤتمر قيادة الطاقة المتجددة محطة رئيسية لعرض استراتيجيات عملية تساعد مصر على تحقيق هدفها بالاعتماد على 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى عام 2026. كما تسلط الجلسات الضوء على تطوير شبكات النقل الذكية ونشر العدادات الرقمية وتدابير التكيف مع المناخ لضمان مرونة الشبكة الوطنية.

ويولي المعرض اهتمامًا خاصًا بالابتكار من خلال منافسة مخصصة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة، تتيح للمبتكرين المحليين والإقليميين فرصة التواصل المباشر مع المستثمرين وصناديق التمويل. وتُعد هذه المنصة خطوة فاعلة لتحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول عملية تدعم التحول الطاقي في مصر. كما يقدّم منتدى التميز في أنظمة الطاقة منهجيات حديثة لحماية البنية التحتية من الأعطال والانقطاعات، من خلال دراسات حالة واقعية تعزز مرونة الأنظمة القائمة دون الحاجة لإعادة هيكلتها بالكامل.

وفي الوقت ذاته، يحتل معرض فايركس مصر 2025 مكانة موازية ضمن الحدث، حيث يجمع المتخصصين في مجال السلامة من الحرائق والجهات التنظيمية لمناقشة استراتيجيات تقييم المخاطر والتقنيات الحديثة الملائمة للبيئة الصناعية المصرية. كما يشهد تنظيم منتدى الصحة والسلامة والبيئة (HSE) الذي يطرح حلولًا متكاملة لإدارة المخاطر في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة، ويقدّم ورش عمل تفاعلية لتطبيق أنظمة الحماية من الحرائق بكفاءة داخل المنشآت.

وفي هذا الإطار، صرح مارك رينغ، مدير مجموعة معارض الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة إنفورما ماركتس، قائلاً: "تقدّم مؤتمرات مصر للطاقة وفايركس مصر أكثر من 150 خبيرًا ومتحدثًا عبر 50 جلسة نقاشية لتوفير دعم عملي يعزز قطاع الطاقة ومعايير السلامة الصناعية في مصر. هذه الفعاليات تربط الخبرات العالمية بالتطبيقات المحلية، وتطرح حلولًا قابلة للتنفيذ تسهم في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة وتحسين ممارسات السلامة."

ومن المنتظر أن يستقطب الحدث أكثر من 11,500 مشارك من الخبراء والمهنيين وصنّاع القرار، بما يخلق فرصًا واسعة لبناء شراكات استراتيجية تمتد إلى ما بعد فترة المعرض، لترسّخ تعاونًا مستمرًا بين الخبرات الدولية والمجتمع الصناعي المصري. وبذلك، يرسّخ معرضا "مصر للطاقة" و"فايركس مصر 2025" موقع مصر كمركز إقليمي رائد في التحول الطاقي المستدام وتعزيز معايير السلامة الصناعية.