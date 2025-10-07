هاري كين يكشف ملامح مستقبله مع بايرن ميونخ: حلم الكرة الذهبية يلوح في الأفق وتحدٍ جديد في البوندسليجا

في وقتٍ يواصل فيه النجم الإنجليزي هاري كين تألقه اللافت بقميص بايرن ميونخ، بدا المهاجم المخضرم أكثر نضجًا واستقرارًا من أي وقت مضى، بعد أن تحول من رمز للولاء في توتنهام إلى قائد لمشروع جديد في ميونخ.

وفي تصريحات صريحة، أكد كين أن تركيزه بالكامل منصب على ما يمكن تحقيقه مع بايرن، مشيرًا إلى أنه لا يفكر في العودة إلى الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.

البايرن يحلق في الصدارة وكين يكتب التاريخ بالأرقام

يقدم بايرن ميونخ موسمًا مثاليًا حتى الآن، بعدما جمع العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، متصدرًا ترتيب الدوري الألماني بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند.

أما كين، فقد أصبح أول لاعب في تاريخ البوندسليجا يسجل 11 هدفًا في أول 6 جولات فقط، محققًا رقمًا غير مسبوق يعكس جاهزيته الذهنية والبدنية العالية.

كين يتحدث عن مستقبله: ملتزم مع بايرن ولكن الباب مفتوح

وفي حوار مع صحيفة "الجارديان" البريطانية، أوضح كين أنه يمكنه تخيل البقاء لفترة طويلة في بايرن ميونخ، لكنه لم يناقش بعد مسألة تجديد العقد، مضيفًا: "إذا جاء الوقت المناسب للحديث عن المستقبل، سأكون مستعدًا، لكنني الآن أعيش لحظة رائعة مع الفريق ولا أفكر في أي شيء آخر".

وأضاف أن فكرة العودة إلى الدوري الإنجليزي ما زالت ممكنة ولكنها "لم تعد ملحة" كما كانت عند رحيله من توتنهام.

الكرة الذهبية حلم مشروع ولكنها جائزة جماعية

وعن إمكانية تتويجه بجائزة الكرة الذهبية، قال كين: "بالطبع أحب أن أفوز بها، لكنها في النهاية جائزة جماعية، لأن من يحصل عليها عادة يكون جزءًا من فريق حقق إنجازًا كبيرًا مثل دوري الأبطال أو كأس العالم، لذا سيكون الفوز بها تتويجًا لنجاح جماعي قبل أن يكون إنجازًا فرديًا".

تطور بدني وذهني غير مسبوق مع بايرن ميونخ

كشف كين عن التغييرات التي طرأت على أسلوبه داخل الملعب منذ انتقاله إلى البوندسليجا، قائلاً: "أصبحت أكثر التزامًا، أركض أكثر من 11 كيلومترًا في المباراة، وأركز على المجهود الدفاعي بقدر ما أركز على تسجيل الأهداف. صرت أتابع لقطات تدخلاتي الدفاعية أحيانًا أكثر من أهدافي".

وأوضح أنه بعد الفوز بالألقاب لم يسمح لنفسه بالاسترخاء، بل استخدم ذلك كدافع لتطوير مستواه، سواء في التدريب أو في التغذية والانضباط الذاتي.

كين عن حياته في ألمانيا: الثقافة البافارية أصبحت جزءًا مني

واختتم المهاجم الإنجليزي حديثه بالحديث عن حياته في ألمانيا، مشيرًا إلى أنه تأقلم تمامًا على الأجواء البافارية، قائلاً: "نشارك كعائلة في مهرجان أوكتوبرفست كل عام، ارتديت السروال الجلدي عدة مرات، وبناتي يعشن التجربة بكل تفاصيلها، أصبح هذا جزءًا لطيفًا من حياتنا اليومية".