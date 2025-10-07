إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات مباراة مصر وجيبوتي غدًا

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالاً مثيرا بشأن توقعات مباراة مصر وجيبوتي غدًا، الأربعاء، في تصفيات كأس العالم 2026.

وكتب إبراهيم عبد الجواد، عبر “فيسبوك”: "ما توقعاتك لنتيجة مباراة مصر وجيبوتي غدًا في تصفيات كأس العالم 2026؟".

ووصلت بعثة منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب إلى الأراضي المغربية مساء اليوم، الثلاثاء، قادمة من القاهرة، استعدادًا لخوض فترة الإعداد الخاصة بالمباراتين الوديتين أمام منتخبي المغرب والبحرين، ضمن برنامج التحضير للبطولة.

وحظيت البعثة باستقبال حافل في مطار الدار البيضاء من قِبل مسئولي الاتحاد المغربي لكرة القدم، حيث تم إنهاء إجراءات الدخول سريعًا قبل التوجه إلى مقر الإقامة الذي اختاره الجهاز الفني بعناية ليوفر أجواء مناسبة للتركيز والاستعداد الجيد.

المران الأول في أجواء حماسية

لم ينتظر الجهاز الفني طويلًا، إذ قرر المدير الفني حلمي طولان قيادة أول مران للمنتخب فور الوصول إلى المغرب، في ظل حرصه على استغلال كل وقت ممكن لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين.