قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير
العمانية أمامة اللواتية تصل الأردن بعد اعتقالها بأسطول الصمود
الخارجية: مناقشات شرم الشيخ تهدف لتنفيذ خطة ترامب الخاصة بإحلال السلام في الشرق الأوسط
وداع مهيب.. الإمام الأكبر يتقدم جنازة أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر
نتنياهو يعترف: لم نهزم حماس ونقترب من نهاية الحرب
من قلب حرب غزة.. توثيق مأساة القطاع على مدار عامين
الإعلام في قلب النار.. مراسل غزة يروي مأساة الصحفيين بعد عامين من الحرب
إسنا تودع عريسها الطبيب في يوم زفافه.. الفرح تحول إلى مأتم| القصة الكاملة
طالب 83 مليون جنيه .. شوبير يكشف حقيقة صدور قرار لصالح زيزو ضد الزمالك
الصحة اللبنانية: استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على دير عامص
موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي الحاسمة في التصفيات والقنوات الناقلة
تفاصيل فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد إغلاق سنوات .. عودة الروح لمركز الفنون بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية انجي هيبة

 يشهد مركز الفنون بمحافظة الإسماعيلية، عودة نشاطه من جديد بعد سنوات من التوقف، ليعود كمركز إشعاع ثقافي وفني يخدم أبناء المحافظة.

ويجري حاليًا رفع كفاءة المبنى وتجهيز عدد من القاعات استعدادًا لاستقبال الأنشطة المختلفة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

من جانبه، صرّح أحمد مصطفى فيصل، المشرف العام على مركز الفنون، أن المحافظ يولى اهتمامًا كبيرًا بعودة نشاط المركز، مشيرًا إلى أن جميع الإمكانيات متاحة لدعم دوره الثقافي والفني لخدمة المجتمع الإسماعيلي.

وأضاف "فيصل" أن خطة مقترحة وُضعت بالفعل، وسيجري تنفيذها فور الانتهاء من أعمال التطوير، حيث سيتم تنظيم معرض فني وآخر تاريخي ضمن احتفالات الإسماعيلية بعيدها القومي، ليعود المركز إلى سابق عهده كمنارة ثقافية وفنية.

كما أكد أن مكتبة مركز الفنون ستعود لفتح أبوابها أمام الجمهور، وسيتم تنظيم معرض للكتب المخفضة خلال الأيام المقبلة، دعمًا لنشر الثقافة والقراءة بين المواطنين.

الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7-10-2025

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

رالي «تحدي عبور مصر» ينطلق من الوادي الجديد إلى الأقصر بمشاركة 10 دول

صحة الشرقية

الفرق الطبية بالشرقية تقدم خدماتها لـ 6 ملايين مواطن

خلال الفاعلية

جامعة قناة السويس تُنظم مهرجان سباق الطريق بمشاركة 500 طالب وطالبة احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

بالصور

استخدامات الخل الأبيض فى التنظيف

استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..
استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..
استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2025»

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.

نيللي كريم تخطف الأنظار في شوارع باريس.. شاهد

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد