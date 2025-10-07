بعد إغلاق سنوات .. عودة الروح لمركز الفنون بالإسماعيلية

يشهد مركز الفنون بمحافظة الإسماعيلية، عودة نشاطه من جديد بعد سنوات من التوقف، ليعود كمركز إشعاع ثقافي وفني يخدم أبناء المحافظة.

ويجري حاليًا رفع كفاءة المبنى وتجهيز عدد من القاعات استعدادًا لاستقبال الأنشطة المختلفة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

من جانبه، صرّح أحمد مصطفى فيصل، المشرف العام على مركز الفنون، أن المحافظ يولى اهتمامًا كبيرًا بعودة نشاط المركز، مشيرًا إلى أن جميع الإمكانيات متاحة لدعم دوره الثقافي والفني لخدمة المجتمع الإسماعيلي.

وأضاف "فيصل" أن خطة مقترحة وُضعت بالفعل، وسيجري تنفيذها فور الانتهاء من أعمال التطوير، حيث سيتم تنظيم معرض فني وآخر تاريخي ضمن احتفالات الإسماعيلية بعيدها القومي، ليعود المركز إلى سابق عهده كمنارة ثقافية وفنية.

كما أكد أن مكتبة مركز الفنون ستعود لفتح أبوابها أمام الجمهور، وسيتم تنظيم معرض للكتب المخفضة خلال الأيام المقبلة، دعمًا لنشر الثقافة والقراءة بين المواطنين.