مصر والمغرب يلتقيان وديًا الخميس استعدادًا لكأس العرب بدون جماهير

كشفت تقارير إعلامية مغربية أن المباراة الودية المرتقبة بين منتخبس الرديف لمصر والمغرب، المقررة بعد غدٍ الخميس، ستُقام بدون حضور جماهيري.

وحسب ما نشرته صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن ملعب "البشير" بمدينة المحمدية سيحتضن اللقاء، الذي يأتي في إطار تحضيرات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس العرب 2025، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن المباراة ستُلعب خلف أبواب مغلقة، دون السماح للجماهير بالحضور، لأسباب تنظيمية لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

قائمة منتخب مصر الثاني

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي، محمود جاد.

خط الدفاع: محمود رزق، محمد إسماعيل، أحمد سامي، محمود الونش، ياسين مرعي، عمر جابر، أحمد هاني، يحيى زكريا، كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، سام مرسي، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد عاطف قطة، ميدو جابر، مصطفى سعد “ميسي”، كريم حافظ، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: مروان حمدي، محمد شريف.