توقعات برج الثور وحظك اليوم.. مفاجآت عاطفية

تكشف توقعات الفلك أن برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)

سيشهد أحداث جديدة في الحب اليوم وربما تتولَّ مهامًا جديدة في العمل تُمكّنك من إثبات جدارتك المهنية و الثروة تتطلب مزيدًا من الاهتمام وقد تعانى من بعض المشاكل الصحية.

ونستعرض توقعات برج الثور وحظك اليوم 6 اكتوبر على الصعيد المهني والعاطفي والصحى.

توقعات برج الثور عاطفيا

توقع بعض التقلبات في علاقتك العاطفية اليوم لذا احرص على إسعاد الحبيب وقد تواجه تحديات من خلال تدخلات أو تأثيرات خارجية، وقد يبدو الحبيب عنيدًا في بعض الأمور، مما قد يُسبب ضجة في النصف الثاني من اليوم و قد تتلقى العازبات اليوم عروضًا للزواج وقد تُخطط لقضاء عطلة أو قضاء بعض الوقت معًا، حيث يُمكنكما مناقشة المستقبل وإجراء مكالمة.

برج الثور اليوم على الصعيد المهني



عليك أن تكون حذرًا بشأن سياسات العمل وستكون هناك تحديات في مكان العمل، وقد لا يكون أحد كبار السن راضيًا عن إنجازاتك وقد يحاول زميل في العمل أيضًا التقليل من شأن جهودك اليوم ويمكن لمن يرغب في تغيير وظيفته أن يتركها اليوم.

وسينجح المحامون وأخصائيو الرعاية الصحية ومصممو الديكور الداخلي في إرضاء العملاء، بينما سيحتاج مندوبو المبيعات إلى بذل جهد كبير لتحقيق أهدافهم وسيواجه بعض رجال الأعمال صعوبة في توسيع نطاق أعمالهم إلى مناطق جديدة، لكن الأمور ستتحسن في غضون أيام قليلة.



برج الثور اليوم على الصعيد المالي



تجنب الثقة العمياء بصديق أو شريك عمل في الشؤون المالية وستُجرّ إلى نزاع عقاري عائلي و قد تفكر في استثمار الأموال في سوق الأسهم أو في أعمال مضاربة وستتمكن من سداد مستحقاتك وسداد القروض التي حصلت عليها في السنوات الماضية، سينجح رجال الأعمال أيضًا في جمع الأموال لتوسعات تجارية مستقبلية.

برج الثور على الصعيد الصحي



قد تكون هناك مشاكل في الرئتين، ويجب على كبار السن توخي الحذر عند استخدام الأرضيات المبللة و يُصاب البعض بمشاكل في الرؤية اليوم وقد يُسبب السكري والكوليسترول وارتفاع ضغط الدم متاعب في اليوم.

اشرب الكثير من الماء وتجنب الكحول اليوم و يجب عليك أيضًا توخي الحذر بشأن نظامك الغذائي، ومن الجيد تقليل تناول الزيوت والدهون.