رئيس جامعة بنها يستقبل وفدًا من أكاديمية هوبي للعلوم والتقنية الصينية

جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، الدكتور تشو دي إي رئيس أكاديمية مقاطعة هوبي للعلوم والتقنية والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك فى مجالات العلوم الزراعية والتكنولوجية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، والدكتور عبد الفتاح سليم المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية ورعاية المبعوثين ، وعدد من أساتذة كلية الزراعة بجامعة بنها.

وخلال اللقاء رحب الدكتور ناصر الجيزاوي بوفد أكاديمية هوباي للعلوم والتكنولوجيا الصينية،  مشيرا إلي إن هذه الزيارة  تعكس عمق العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، تلك العلاقات التي تمتد لعقود طويلة من التعاون والصداقة، والتي تزداد قوةً مع مرور الزمن لتصبح ركيزة أساسية في بناء شراكات استراتيجية تخدم مصالح شعبينا.  
تطوير البرامج.

وأشار " الجيزاوى" إلى ان جامعة بنها لا تتميز بكونها واحدة من الجامعات المصرية الرائدة التي تجمع بين الأصالة والحداثة، فهي تسعى باستمرار إلى تطوير برامجها الأكاديمية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتولي اهتمامًا خاصًا بالبحث العلمي التطبيقي الذي يخدم المجتمع المحلي والإقليمي ،مضيفا أن الجامعة تمتلك شبكة واسعة من المراكز البحثية المتخصصة، وتحرص دائما على دعم الابتكار وريادة الأعمال بين طلابها، فضلاً عن اهتمامها بالتعاون الدولي الذي جعلها شريكًا فاعلًا في العديد من المبادرات العلمية العالمية ،وبالأخص مع الجامعات الصينية مثل جامعة ووهان وجامعة ووهان للتكنولوجيا وجامعة شيان وجامعة هوزهونج الزراعية وغيرها من الجامعات الصينية.

وأوضح رئيس الجامعة أن هناك العديد من سبل التعاون والذي يمكن ان نحققه معا ، كتعزيز البحث العلمي المشترك في المجالات ذات الأولوية مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، والعلوم الطبية ،وتبادل الخبرات الأكاديمية عبر برامج زيارات للأساتذة والباحثين، بما يسهم في تطوير المناهج والبرامج التعليمية، وبرامج التبادل الطلابي التي تمنح طلابنا فرصة الاطلاع على التجارب الدولية الرائدة، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثقافي والعلمي، مما يعزز الحوار العلمي ليواكب التطورات العالمية،بالإضافة الى التعاون في الابتكار وريادة الأعمال من خلال إنشاء حاضنات أعمال والمعامل المشتركة التي تدعم تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية تخدم الصناعة والمجتمع.  

ومن جانبه اكد الدكتور تشو دي إي أن العلاقة بين مصر والصين هى علاقة قوية  شهدت تطورًا في كافة المجالات على مدار العقود الخمسة الماضية، لذلك تتطلع أكاديمية هوبى للتعاون مع جامعة بنها فى العديد من المجالات، وبالأخص فى العلوم الزراعية ،والتكنولوجيا  ليكون نموذجًا للتعاون الدولي المثمر في مجال البحث العلمي.

وخلال  اللقاء تم عرض فيديو تعريفي عن جامعة بنها يسلط الضوء على تاريخها الأكاديمي العريق وإمكاناتها البحثية المتميزة، بالإضافة إلى فيديو آخر عن أكاديمية هوبي للعلوم والتقنية، ليتعرف الوفدان على الإمكانات والبرامج العلمية لكل طرف.

