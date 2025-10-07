غرفة الإسكندرية تستقبل سفير باكستان لبحث تعزيز التعاون المشترك

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة وحضور أحمد الوكيل، لقاءً موسعًا مع السفير عامر شوكت، سفير جمهورية باكستان الإسلامية بالقاهرة، لبحث سبل دعم وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واستعراض فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين.

جاء اللقاء بحضور المستشار التجاري لسفارة باكستان أسد خان، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة أحمد حسن، وأعضاء مجلس الإدارة؛ أشرف أبو إسماعيل، والمهندس شريف الجزيري، ومحمود مرعي، والمهندس البدوي السيد، وأحمد الكاتب، والدكتور عمر الغنيمي، وإسماعيل أبو حمدة.

وخلال اللقاء، أكد السفير عامر شوكت أن العلاقات بين مصر وباكستان تتمتع بأسس راسخة وتاريخ مشترك من التعاون، مشيرًا إلى أن حجم التجارة الحالي بين البلدين لا يزال محدودًا نسبيًا، حيث يبلغ نحو 217 مليون دولار إلا أنه متوازن ويمتلك فرصًا واعدة للنمو.

وأوضح أن الاستثمارات الباكستانية في مصر تصل إلى 36 مليون دولار موزعة على 117 شركة، داعيًا إلى زيادة التعاون في مجالات التصنيع المشترك خاصة في الهواتف المحمولة، والدراجات الكهربائية، والجرارات الصغيرة، والصوامع الزراعية.

كما أشار السفير إلى أهمية ربط ميناء الإسكندرية بميناء جوادار الباكستاني ضمن مبادرة طريق الحرير البحري، بما يعزز حركة التجارة البينية ويجعل مصر مركزًا لوجستيًا للربط بين أفريقيا وآسيا.

وأكد أيضًا أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح لمصر الوصول إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك حول العالم، مشددًا على أن مصر يمكن أن تكون بوابة دخول الشركات الباكستانية إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية.

من جانبه، رحب أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بسعادة السفير، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين وحرص الغرفة على تعزيز التعاون مع الجانب الباكستاني، مشيرًا إلى أن الغرفة ستعمل على تنظيم بعثات تجارية مشتركة وتبادل الزيارات بين مجتمع الأعمال في البلدين خلال الفترة المقبلة.

كما ثمّن التعاون المثمر بين الغرفة واتحاد غرف باكستان، مؤكدًا أن الغرفة منفتحة على جميع المبادرات التي تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

واختُتم اللقاء بالاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لتنسيق الجهود في مجالات التصنيع والتجارة، إلى جانب دراسة فرص الاستثمار الصناعي واللوجستي، واستمرار عقد اللقاءات الدورية لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في مصر وباكستان.