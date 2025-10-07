تعرف على أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، وفرة ملحوظة في المعروض من الأسماك الطازجة وتنوعًا في الأصناف، بالتزامن مع استقرار الأسعار داخل الأسواق والمنافذ الحكومية، الأمر الذي شجع المواطنين على الإقبال على الشراء لتأمين احتياجاتهم الغذائية اليومية.

وأكد عدد من التجار أن الأسواق تشهد خلال الفترة الحالية ثباتًا في الأسعار وتوافرًا في الكميات القادمة من مزارع الاستزراع السمكي داخل المحافظة، إلى جانب الواردات من المحافظات الساحلية، ما خلق حالة من التوازن بين العرض والطلب.

أسعار الأسماك اليوم بالوادي الجديد

البلطي من مفيض باريس: 25 جنيهًا للكيلوجرام.

البلطي المحلي: 110 جنيهات للكيلوجرام.

المبروك: 100 جنيه للكيلوجرام.

البياض: من 105 إلى 115 جنيهًا.

المكرونة: من 160 إلى 170 جنيهًا.

البوري: 175 جنيهًا للكيلوجرام.

الجمبري: من 340 إلى 350 جنيهًا للكيلوجرام.