رئيس البرلمان العربي: حريصون على تفعيل التعاون مع البرلمان التشادي

أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، حرص البرلمان العربي على تطوير علاقات التعاون المؤسسي مع الجمعية الوطنية بجمهورية تشاد، مشيدًا بما يربط الجانبين من روابط تاريخية وثقافية ولغوية متجذّرة.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي ، مع علي كلوتو تشايمي رئيس الجمعية الوطنية التشادية، في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة التشادية أنجامينا؛ للمشاركة في الجلسة الثالثة عشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام.



وثمن اليماحي مواقف برلمان تشاد الداعمة للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن البرلمان العربي سيظل داعمًا لتشاد في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.



كما أكد اليماحي، أهمية تبادل الوفود والزيارات البرلمانية، وإنشاء آلية حوار دوري لتعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أن العلاقات تتجاوز الإطار الشكلي لتصل إلى مستوى الشراكة الحقيقية.

ورحّب بمشاركة الجمعية الوطنية لجمهورية تشاد في المبادرات التشريعية العربية التي يطلقها البرلمان العربي، بما يخدم مصالح الشعوب العربية والإفريقية ويعزز التعاون في قضايا التنمية، ومكافحة الإرهاب، والأمن الغذائي والمائي، باعتبارها تحديات مشتركة تتطلب تكاملًا في الجهود على كافة المستويات.

وأشار رئيس البرلمان العربي، إلى أن جمهورية تشاد هي الدولة الوحيدة من خارج جامعة الدول العربية التي تتمتع بصفة مراقب لدى البرلمان العربي، وهي مكانة تعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع الشعبين العربي والتشادي.

من جانبه، رحب علي كلوتو تشايمي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية تشاد، بمحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق له.

وأعرب رئيس الجمعية الوطنية التشادية، عن شكره وتقديره لرئيس البرلمان العربي على حرصه على المشاركة في الجلسة العامة الثالثة عشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، مشيدًا بالموقف الداعم الذي يتخذه البرلمان العربي تجاه جمهورية تشاد والقضايا العربية بشكل عام.

كما أثنى على الجهود المقدَّرة للبرلمان العربي في مختلف المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، مؤكّدًا أن هذه الجهود تسهم بفاعلية في دعم العمل العربي المشترك وخدمة المصالح العربية والأفريقية على السواء.

وخلال اللقاء، عبّر رئيس الجمعية الوطنية التشادية، عن سعادته بالدعوة التي وجّهها رئيس البرلمان العربي له للمشاركة في إحدى جلسات البرلمان العربي وإلقاء كلمة أمام أعضائه، مؤكدًا عزمه تعزيز العلاقات بين البرلمان التشادي والبرلمان العربي بما يسهم في بناء جسور تواصل وتعاون بين البرلمانات العربية وبرلمانات الدول الإفريقية.

وضم وفد البرلمان العربي برئاسة محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، النائب علي زيد شاذلي، ومن الأمانة العامة للبرلمان العربي عثمان موسى رئيس وحدة الإعلام وتقنية المعلومات، ومعتز عز الدين رئيس وحدة اللجان والجلسات ومسؤول المراسم.