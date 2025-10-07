تضمن زيادة في الراتب.. ديفيد رايا يوقع عقدا جديدا مع آرسنال

كافأ نادي أرسنال حارس مرماه الإسباني، ديفيد رايا، على أدائه المميز بتوقيع عقد جديد محسَّن من حيث الراتب، دون تمديد فترة بقائه مع الفريق.



ووفقًا لتقارير صحفية، فإن الاتفاق الجديد يتضمن زيادة في أجر رايا الأسبوعي الذي كان يبلغ نحو 100 ألف جنيه إسترليني، فيما يستمر العقد حتى عام 2028 دون تعديل في المدة.



وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن الاتفاق تم خلال الصيف الماضي، لكن النادي لم يُعلن عنه رسميًا بعد.



وأشارت إلى أن أرسنال اتّبع النهج نفسه مع الجناح البلجيكي، لياندرو تروسارد، الذي تم تحسين عقده دون تمديده، وينتهي عقده الحالي في عام 2027.



وكان رايا وقّع عقده السابق في صيف 2024 بعد انتقاله بشكل دائم من برينتفورد مقابل نحو 27 مليون جنيه إسترليني، عقب موسم قضاه مع "المدفعجية" على سبيل الإعارة مقابل 3 ملايين جنيه.