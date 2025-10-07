قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلمانية تكشف مزايا متابعة رئيس الوزراء لجهود إدارة الدين الخارجي

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أميرة خلف

في إطار تحقيق استدامة المسار النزولي للدين الخارجي وتطبيق حوكمة رشيدة لعمليات الاقتراض بما يحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني ويضمن توجيه التمويل لمشروعات الدولة ذات الأولوية، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على متابعة جهود لجنة إدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض.


متابعة رئيس الوزراء تؤكد التزام الدولة بالحوكمة والاستدامة المالية 

في هذا الصدد، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بمتابعة رئيس مجلس الوزراء، لجهود لجنة إدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تحقيق الانضباط المالي وضمان استدامة الدين العام بما يتوافق مع خطط الإصلاح الاقتصادي للدولة.


وأوضحت"الكسان" في تصريح لموقع "صدى البلد"  أن متابعة رئيس الوزراء بشكل دوري لملف الدين الخارجي تؤكد جدية الدولة في ترشيد الاقتراض وتوجيهه نحو المشروعات الإنتاجية والتنموية التي تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن إدارة الدين باحترافية وشفافية تعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وتدعم مسار التعافي الاقتصادي.

تجدر الاشارة  إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، تابع جهود لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، في اجتماع عقده مساء أمس، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية.

حوكمة مجلس الوزراء الدين الخارجي إدارة الدين مدبولي الحكومة

