إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات على الطريق الحر بالقليوبية
بعد قليل.. الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة
لقطات من مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة جيبوتي..صور
بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية
أمن الغربية يتدخل للسيطرة على "خناقة" مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام محكمة طنطا
في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا
موقع وزارة التربية والتعليم يتيح تقييمات الأسبوع الثالث لطلاب المدارس|اضغط هنا وحملها الآن
دبلوماسيون: اختيار مصر لرئاسة اليونسكو تتويج سياسي لمكانتها وريادتها وثقة العالم في قيادتها
ميدو: الزمالك أرقى مؤسسة رياضية في مصر.. وجمهور الأهلي بيحترمني
وزيرة خارجية سلوفينيا: دور مصر محوري في المباحثات بين إسرائيل وحماس
طارق السيد: في ناس جوة الزمالك مش عايزة النادي ينجح
طفرة في الاستثمارات وقيمة الجنيه المصري.. تغييرات قريبة تلمس حياة المواطن |تفاصيل
رياضة

رسالة استغاثة من لاعب الزمالك السابق لـ إنقاذ الفريق

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

وجه نجم الزمالك السابق أسامة حسن رسالة استغاثة لـ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لـ إنقاذ نادي الزمالك.

وكتب أسامة حسن عبر فيسبوك:" انقذ الزمالك ياريس".

ووجّه الإعلامي أحمد حسام ميدو رسالة مؤثرة إلى جماهير نادي الزمالك، عقب تزايد الأزمات التي يمر بها النادي خلال الفترة الأخيرة.

وقال ميدو، خلال تصريحات تلفزيونية: "حرام جمهور نادي الزمالك يفضل متأثر ومش عارف مصيره.. أرجوكم ادّوا للزمالك حقه."

وأضاف: "رسالتي للجمهور: اتحدوا، وحطوا إيديكم في إيدين بعض، وانسوا الخلافات. ده مش وقت تصفية حسابات. الأزمة المالية وأزمة سحب أرض أكتوبر مش أخطاء فردية، دي أزمة كبيرة جدًا والوضع صعب للغاية."

كما علّق ميدو على المشجع الذي ظهر باكيًا بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي، قائلاً: "المشجع ده كان بيبكي من الإحساس بالظلم، مش بس بسبب النتيجة."

واختتم نجم الزمالك السابق حديثه مؤكدًا: "المواقف دي عمرها ما هتهد الزمالك ولا جمهوره، بالعكس دي اللي بتقوي النادي وتثبت إن جمهوره هو السند الحقيقي."

