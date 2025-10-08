ميدو: الجيل الحالي يملك من الخبرة والإصرار ما يؤهله للوصول إلى المونديال

أعرب الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن ثقته الكاملة في قدرة منتخب مصر على تحقيق الفوز أمام منتخب جيبوتي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي يملك من الخبرة والإصرار ما يؤهله للوصول إلى المونديال.

وقال ميدو خلال تصريحاته في برنامجه "أوضة اللبس" على قناة النهار: "مباراة مصر وجيبوتي منتخبنا قادر فيها على الانتصار وضمان التأهل لكأس العالم، والوصول للمونديال إنجاز كبير اللاعيبة هتفضل فخورة بيه طول عمرها."

وأضاف ميدو: "كلنا ثقة في منتخبنا الوطني، والجيل الحالي عنده كل المقومات لتحقيق حلم الجماهير المصرية والعودة إلى كأس العالم من جديد.