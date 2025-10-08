أهالي سيف الدين بدمياط يطالبون وزير الرياضة بسرعة استكمال منشآت مركز الشباب

وجه عدد من أهالي قرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط نداءً إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، للمطالبة بسرعة استكمال سور ملعب مركز شباب سيف الدين، تمهيدًا للانتهاء من باقي المنشآت داخل المركز، وعلى رأسها مشروع تنجيل الملعب السباعي وإقامة قاعة للأفراح لخدمة أبناء القرية.

ويُعد مركز شباب سيف الدين من أبرز المراكز النشطة في محافظة دمياط، إذ يخدم ما يقرب من 80 ألف نسمة، ويترأسه الكابتن محمد طنطاوي بطل مصر السابق في رفع الأثقال، فيما يتولى محمود الجمال إدارة المركز، وخالد البدري مسؤولية الأنشطة الترفيهية.

ويشارك المركز في عدد من الألعاب الرياضية أبرزها رفع الأثقال والكاراتيه، وخرج من بين صفوفه عدد من النجوم، منهم محمد الحديدي الفائز بكأس مصر مع نادي إنبي، ومحمد البشبيشي حارس منتخب الشباب.

وطالب الأهالي بضرورة التدخل العاجل من وزارة الشباب والرياضة لدعم المركز واستكمال مشروعاته المتوقفة، بما يسهم في توفير بيئة رياضية وترفيهية آمنة لأبناء القرية.