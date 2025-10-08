قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

“Living Yards” تدخل في شراكة استراتيجية مع “Lemon Spaces” لإطلاق "Maison S"

العقارات
العقارات
ولاء عبد الكريم

أعلنت شركة Living Yards Developments الرائدة في السوق العقاري المصري، عن الدخول في شراكة استراتيجية مع شركة Lemon Spaces المتخصصة في إدارة الوحدات السكنية بعلامات تجارية فندقية.

يأتي التعاون بين Living Yards وLemon Spaces لإطلاق علامة Maison S في قلب مشروع Solay بمنطقة الجولدن سكوير بالتجمع الخامس، لتجمع بين خبرة Living Yards في التخطيط العمراني واسع النطاق، وبين خبرةLemon Spaces في إدارة الوحدات السكنية الفندقية.

وتعزز هذه الشراكة من مكانة Living Yards كمطور يطبق فلسفة "Practical Luxury" التي توازن بين الفخامة العملية والقيمة اليومية الملموسة للمستثمرين والعملاء، لإعادة تعريف مفهوم السكن العصري من خلال تقديم تجربة سكنية مدعومة بخدمات ضيافة متكاملة تضمن الراحة والفخامة والقيمة الاستثمارية.

ويتولى فريق Lemon Spaces إدارة المشروع وفق أعلى معايير الإدارةوالخدمة لضمان راحة السكان، مع وضع إرشادات تفصيلية للتشطيبات الداخلية بما يعكس مستوى الضيافة وجودة الخدمة، إلى جانب وضع استراتيجيات دقيقة لتوزيع الوحدات بما يلبي احتياجات السوق ويحقق أفضل أداء استثماري. كما يضمن المشروع بعدًا استثماريًا قويًا بعوائد متوقعة تصل الي 17%  مع مرونة في الاستخدام سواء للسكن أو التأجير أو إعادة البيع.

وتمثل علامة Maison S في قلب مشروع Solay فصلًا جديدًا في مسيرةLiving Yards، إذ تقدم شققًا فندقية كاملة التشطيب والتأثيث بمساحات متنوعة تبدأ من 50 إلى 90 مترًا مربعًا تشمل استديوهات وشقق بغرفة أو غرفتين. 

ويمنح المشروع ساكنيه تجربة معيشية متكاملة تشمل خدمات فندقية يومية مثل التنظيف، الصيانة، الاستقبال والمساعدة، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من الخدمات الراقية مثل: خدمة ركن السيارات (Valet)، الكونسيرج، اللوبي، بار الضيافة، الصالة التنفيذية، مركز الأعمال، والسبا.
ويقدم Maison S تحت شعاره المميز “A Five-Star Living, Everyday” تجربة استثنائية في أعلى نقطة من المشروع، حيث يوجد مسبح إنفينيتي خاص بإطلالة بانورامية على المساحات الخضراء والفيلات، إلى جانب جيم خارجي، نادي صحي، بار، منطقة قراءة هادئة، ومنطقة اجتماعية تمنح السكان أجواء تجمع بين الرفاهية والخصوصية.

ويمتد مشروع Solay على مساحة 32 فدانًا بمنطقة الجولدن سكوير في القاهرة الجديدة، على بُعد دقائق من الجامعة الأمريكية والطريق الدائري وطريق السويس والعاصمة الإدارية. ويضم المشروع فيلات وتوين هاوس وتاون هاوس وسط مسطحات خضراء ومائية تشغل 80% من المساحة.

ويوفّر Solay لسكانه أسلوب حياة متكامل يجمع بين الهدوء والقرب من قلب القاهرة الجديدة، مع نادي اجتماعي، مسارات للجري وركوب الدراجات، صالة رياضية، مركز عافية، مناطق للأطفال، ومنطقة مخصصة للحيوانات الأليفة، ليقدّم المزيج الأمثل بين الراحة والفخامة.

وفي هذا السياق، قال السيد مهاب التابعي، الرئيس التنفيذي لشركة Living Yards Developments: “منذ انطلاقنا تبنينا فلسفة تهدف إلى تقديم قيمة استثمارية حقيقية في حياة عملائنا اليومية، وجاءت شراكتنا مع Lemon Spaces لترجمة هذه الفلسفة إلى تجربة معيشية فريدة تعتمد على خدمات فندقية عالية الجودة تضيف بُعدًا جديدًا للسكن العصري في مصر.”

وأضاف التابعي: "علامة Maison S في قلب مشروع Solay تمثل نقلة نوعية في مشروعاتنا، فنحن لا نقدم وحدات سكنية فقط، بل تجربة متكاملة تجمع بين السكن والاستثمار والضيافة والخدمات الذكية. نحن نؤمن أن هذا المشروع سيعيد صياغة مفهوم الـ Branded Residences في السوق المصري، وسيشكل قيمة مضافة لمستثمرينا وعملائنا الباحثين عن جودة الحياة والعوائد المستدامة."
ومن جانبه، أكد السيد محمد عز، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Lemon Spaces: "نفخر بشراكتنا مع Living Yards في إطلاق Maison S، والذي يعكس رؤيتنا في تحويل السكن إلى تجربة ضيافة متكاملة تحت شعار ’إكرام الضيف‘. من خلال خبرتنا في تشغيل الوحدات الفندقية وخدمات الإقامة طويلة المدى، سنضمن تقديم تجربة معيشية تضاهي أرقى المعايير العالمية وتتماشى مع الهوية المحلية واحتياجات السوق المصري."
تعد Living Yards من أبرز شركات التطوير العقاري في مصر، حيث انطلقت بمحفظة مشروعات متنوعة تشمل The Loft، The Loft Plaza، وThe Loft Downtown في العاصمة الإدارية الجديدة، مرورًا بمشروعي Noir وSolay في القاهرة الجديدة، بإجمالي استثمارات تجاوزت 21 مليار جنيه وإيرادات تخطت 40 مليار جنيه.
وتأسست Lemon Spaces عام 2018 كعلامة متخصصة في تشغيل الوحدات السكنية والخدمات الفندقية تحت شعار "إكرام الضيف". وتدير الشركة أكثر من 250 وحدة سكنية في جميع أنحاء مصر، وتم إدراجها ضمن قائمةForbes Middle East للشركات الواعدة عام 2023.
وبهذه الشراكات النوعية، تؤكد Living Yards Developments التزامها بريادة التطوير العقاري في مصر من خلال مشروعات تواكب تطلعات العملاء وتدعم نمو السوق، وتمثل خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة مصر كوجهة إقليمية للتطوير العقاري.

