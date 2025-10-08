قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير على لجان الترشح في أول أيام تلقي طلبات سباق النواب
أخبار البلد

الأعلى للإعلام ينظم ورشة عمل حول الأمن السيبراني بالتعاون مع القومي لتنظيم الاتصالات

الأعلى للإعلام
الأعلى للإعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورشة تدريبية حول الأمن السيبراني، للعاملين بالقطاعات المختلفة بالهيئة الوطنية للإعلام، تناولت أسس حماية البيانات والمعلومات، وسبل التصدي للمخاطر والتهديدات الإلكترونية التي قد تواجه المؤسسات الإعلامية، وذلك بهدف تنمية قدرات الكوادر الفنية والإدارية في التعامل الآمن مع الأنظمة الرقمية وضمان استقرار بيئة العمل الإلكتروني. 

واستعرض خبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال ورشة العمل التي امتدت على مدار اليوم بحضور أكثر من ٢٠ متدرب، أحدث الممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات، وقدموا عرضًا توضيحيًا لأبرز آليات الوقاية من الهجمات السيبرانية وطرق اكتشافها المبكر.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الأمن المعلوماتي بالمؤسسات الإعلامية بما يضمن حماية البيانات وتحقيق الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في خدمة العمل الإعلامي.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

