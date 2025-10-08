وزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ أنشطة "أندية السكان" لرفع الوعي المجتمعي بعدة محافظات

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ( الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة ) بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA تنفيذ أنشطة " أندية السكان" لرفع الوعى بقضايا السكان من خلال جلسات نظرية ورياضية حول تنظيم الأسرة والعنف القائم على النوع الإجتماعي، وكذلك جلسات افلام قصيرة حول موضوعات " الصحة الانجابية ، زواج الأطفال ، ختان الإناث ، صحة المراهقين " وكذلك عروض موسيقية لفريق الشمندورة ، للفئة العمرية من سن (١٨-٣٥) بمراكز الشباب بمحافظات " الأقصر ، البحيرة ، قنا ، الفيوم ، المنوفية ، السويس ".

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن أندية السكان في مراكز الشباب بالمحافظات تلعب دوراً كبيراً في تمثيل قضايا الوعي المجتمعي وتفاعل القيادة السياسية معه لتحقيق الأهداف المرجوة، موجهاً الشكر للشباب المصري على اهتمامه بقضايا الوعي داخل المجتمع، موضحاً أن اهتمام الشباب من اهتمام الدولة لتحقيق وهم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.