لضبط الأسواق .. حملة تفتيشية مكثفة على المحلات والمطاعم بالغردقة

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية رئيس مدينة الغردقة، وحرصاً على تحقيق الانضباط في الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين، حملة تفتيشية موسعة استهدفت عدد (6 ) من المحلات العامة والمطاعم والكافيهات بحي شمال.

تأتي هذه الحملة ضمن خطة المدينة لتكثيف الرقابة على أماكن بيع وتصنيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية .

وقد أسفرت الحملة عن :

عمل عدد (6 ) إنذارات لعدم وجود رخصة أشغال وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والسلامة والصحة المهنية والبيئية والتأكيد على تلافي الملاحظات كما قامت اللجنة باعدام 3 كيلو كفتة مجمدة و 2 كيلو كبدة مجمدة لتغير خواصها الغذائية

كما قامت اللجنة التنبيه بضرورة التوجه للحي لانهاء اجراءات السجل البيئي والتراخيص اللازمة

نفذت اللجنة بمعرفة الصحة والتموين والطب البيطري والبيئية حي شمال تراخيص محلات و والسلامة المهنية و هيئة سلامة الغذاء تحت إشراف مدير البيئة بالمدينة .