كوالكوم تستحوذ على شركة أردوينو لتعزيز وجودها في صناعة الروبوتات

الخارجية الأمريكية بعد دعوة الرئيس السيسي: ترامب قد يزور مصر إذا تم التوصل لاتفاق بشأن غزة
مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار
مجدي عبد الغني : اوعى فرحتكو بالتأهل تنسّيكو هدفي في كأس العالم
عراقجي ينفي اتصاله بويتكوف لاستئناف المفاوضات النووية
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يمنع مؤتمرا للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية
القناة 12 العبرية: اتفاق محتمل مع حركة حماس خلال 24 إلى 36 ساعة المقبلة
اندلاع حريق في سيارة محملة قطن بأسيوط
رصيد "الإمارات المركزي" من الذهب يتخطى الـ 30 مليار درهم للمرة الأولى بنهاية أغسطس
ضي ترند هز المشاعر والقلوب.. اعرف أهم التحديات أمام مرضى المهق
الأهلي يُهنئ اتحاد الكرة ومنتخب مصر بالتأهل للمونديال
الأهلي يهنئ أبو ريدة والجهاز الفني ولاعبي المنتخب بالتأهل لنهائيات كأس العالم
تكنولوجيا وسيارات

أعلنت شركة كوالكوم، عن استحواذها على أردوينو، الشركة الإيطالية المتخصصة في صناعة اللوحات الدائرية القابلة للبرمجة والحواسيب الصغيرة التي تستخدم بشكل شائع في مختبرات الروبوتات والمشروعات الصغيرة لتصميم النماذج الأولية.

ورغم أن كوالكوم لم تكشف عن قيمة الصفقة، إلا أن الشركة أكدت أن أردوينو ستظل تعمل كفرع مستقل.

أهداف الاستحواذ

يسعى هذا الاستحواذ إلى تقريب كوالكوم من الشركات الناشئة والهواة والمطورين العاملين في صناعة الروبوتات، على الرغم من أن منتجات أردوينو لا تستخدم لتطوير المنتجات التجارية بشكل مباشر، فإنها تعتبر خيارا شائعا لاختبار الأفكار الجديدة أو إثبات المفاهيم باستخدام الشرائح المعدة مسبقا.

تأمل كوالكوم أن يساعدها هذا الاستحواذ في بناء ولاء بين الشركات الناشئة والمطورين، حيث تتزايد الحاجة إلى رقائق أكثر قوة لتشغيل الذكاء الاصطناعي في الروبوتات وغيرها من الأجهزة الذكية، وعندما تتحول بعض هذه النماذج الأولية إلى منتجات تجارية، تأمل كوالكوم في بيع رقائقها لها بشكل تجاري.

التوسع في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي

قال ناكل دوغال، المدير العام لشركة كوالكوم في مجال السيارات والروبوتات وإنترنت الأشياء: “نبدأ بالانتقال إلى مرحلة النمذجة الأولية وإثبات المفاهيم، وعندما تكون جاهزا، يمكن أن تتحول إلى منتجات تجارية، وهو ما نحن بالطبع معتادون عليه”.

تهدف كوالكوم أيضا إلى تنويع مصادر إيراداتها بعيدا عن التركيز التقليدي على شرائح الهواتف المحمولة والمودمات، خاصة في ظل تراجع سوق الهواتف الذكية وانتقال أبل إلى شرائح مودم خاصة بها.

الروبوتات كمجال نمو رئيسي

يذكر أن كوالكوم كانت قد استحوذت في العام الماضي على شركتين أخريين هما Foundries.io و Edge Impulse، في خطوة لتعزيز وجودها بين مطوري الروبوتات، ويأمل دوغال أن تتمكن كوالكوم في المستقبل من تزويد الروبوتات البشرية بالطاقة اللازمة، والتي تتطلب قدرات حوسبة كبيرة مشابهة لتلك المستخدمة في السيارات ذاتية القيادة.

إطلاق أول منتج مع شريحة كوالكوم

كجزء من التوسع، كشفت أردوينو عن أول لوح يحتوي على شريحة كوالكوم، وهو Uno Q، والذي يتراوح سعره بين 45 و 55 دولارا، ويأتي مزودا بمعالج Qualcomm Dragonwing QRB2210، هذه الشريحة تدعم تشغيل نظام لينكس إلى جانب برامج أردوينو، كما يمكنها التعامل مع الرؤية الحاسوبية، وهي تقنية تمكن الكمبيوتر من تفسير ما تراه الكاميرا وتحويله إلى بيانات قابلة للاستخدام.

الاستمرار في دعم شرائح الشركات الأخرى

تستمر كوالكوم في بيع الشرائح التي كانت تستخدمها أردوينو من شركات أخرى مثل STMicroelectronics و Renesas Electronics و Microchip و NXP Semiconductors، جزء من خطة كوالكوم هو الحفاظ على العمليات الحالية لأردوينو دون تغييرات كبيرة على إدارتها أو مجتمعها التطويري.

قال دوغال: “معايير النجاح لدينا هي أن يشعر مجتمع أردوينو وكأنه لا يوجد أي تغيير في ملكية الشركة”.

الاستفادة من التحول إلى الروبوتات

بذلك، تسعى كوالكوم إلى الاستفادة من التحول الكبير في صناعة الروبوتات، التي تتطلب تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة، وتوسيع نطاق استخدامها ليشمل التطبيقات التجارية والصناعية، مما سيعزز دورها في هذه الأسواق الناشئة.

