قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال: أشعر بالعار من هذه الصفقة
قمة مصر الاتحاد الأوروبي تناقش التعاون الاقتصادي والأمن الغذائي والطاقة
أول يوم شغل.. مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل مغسلة سيارات في المنوفية
هتقلب الموازيين .. ميزة جديدة بهواتف سامسونج عبر Samsung Wallet
رئيس الوزراء: مصر لا تألو جهدا لصون الاستقرار والسلم في أفريقيا
مكتب نتنياهو : وقف النار سيدخل حيّز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة مساء
وزير المالية: الاقتصاد يتحسن بصورة أكثر تنوعًا ويستهدف التصنيع والتصدير
مدبولي: مصر تجدد التزامها بدعم التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية
الرقب يشيد بدور الرئيس السيسي في اتفاق غزة.. وترامب: يوم عظيم للسلام
أذكار الصباح .. اعرف فضلها وآخر موعد لترديدها ولا تتكاسل عنها
العرجاوي: تعديل قانون الجمارك ضرورة لجذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل الإمداد
مدبولي: الرئيس السيسي يُؤكد دعمه الكامل لأهداف قمة الكوميسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماكرون يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويدعو الأطراف إلى الالتزام ببنوده

ماكرون يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويدعو الأطراف إلى الالتزام ببنوده
ماكرون يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويدعو الأطراف إلى الالتزام ببنوده
أ ش أ

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن، مثمنا جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك الوسطاء من مصر وقطر وتركيا. 


وفي منشور على منصة "إكس"، اليوم /الخميس/، وصف ماكرون هذا الاتفاق ب"أمل كبير للرهائن وعائلاتهم، وللفلسطينيين في غزة، وللمنطقة". 


وقال "أرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، وبجهود الرئيس ترامب، وكذلك الوسطاء القطريين والمصريين والأتراك، لتحقيقه"، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم ببنوده. 


وشدد على أهمية أن يُشكل هذا الاتفاق نهايةً للحرب وبدايةً لحل سياسي قائم على حل الدولتين.

 وقال "فرنسا مستعدة للمساهمة في تحقيق هذا الهدف .. سنناقشه بعد ظهر اليوم في باريس مع شركائنا الدوليين" في إشارة إلى اجتماع وزراء خارجية دول أوروبية وعربية بباريس لمناقشة المرحلة الانتقالية في قطاع غزة بعد التوصل إلى حل للصراع بين إسرائيل وحركة حماس. 


هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الخميس، توصل إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وقال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبا جدا، وأن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه كخطوة أولى نحو سلام دائم". 
 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف إطلاق النار في قطاع غزة إطلاق سراح الرهائن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

تكرار شهر رجب في عام 2025

ظاهرة فلكية نادرة.. شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025

بالصور

بإطلالات أنيقة .. العسيلي ونوف القمصاني حديث السوشيال ميديا من روما

محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

البطاطس
البطاطس
البطاطس

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد