تأجيل اجتماع الكابينت الإسرائيلي للمصادقة على اتفاق غزة

محمد شحتة

قالت مراسلة الحدث، في تل أبيب، إنه تم تأجيل اجتماع الكابينت الإسرائيلي للمصادقة على اتفاق غزة، وينتظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، حضور ويتكوف وكوشنر، للمشاورة معهم قبل البدء باجتماع الكابينت الأمني والسياسي.

وأضافت مراسلة الحدث في مداخلة تليفزيونية على قناة الحدث، أن اجتماع الكابينت سيتواجد  فيه رئيس الشاباك الجديد لإعطاء رأيه الأمني في أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية.

كما سيحضر وزير الشئون الاستراتيجية الاجتماع، لإعطاء رأيه السياسي والدبلوماسي في أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم، لأنه على ما يبدو لم يتم حسم مسألة أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم حتى الآن في خطة اتفاق وقف إطلاق النار.

ووفق التقديرات الإسرائيلية فإن الاتفاق سوف يمضي وسوف نتحدث عن بدء العد التنازلي لبدء وقف إطلاق النار.

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه.. حلوى لذيذة وغنية بالقيمة الغذائية

من البشرة للقلب والعضم .. فوائد خارقة لزيت السمسم

طريقة مبتكرة لإنقاص الوزن بسرعة.. خداع الجسم بالجاذبية يحفز حرق الدهون دون حمية أو رياضة شاقة

طريقة عمل البليلة باللبن.. تمنحك الدفء والطاقة

